شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا: مباراة الجزائر كانت عصيبة.. ولم نتراجع بعد الطرد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، على تعادل منتخب مصر أمام نظيره الجزائري، بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعت المنتخبين، اليوم الإثنين، على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية، ضمن استعدادات الفراعنة للمشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 والتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وقال فيتوريا في المؤتمر الصحفي: "المباراة كانت عصيبة خاصة بعد طرد محمد هاني واللعب بعشرة لاعبين، ومن الصعب أن نلعب ساعة كاملة بنقص عددي أمام منتخب قوي بحجم الجزائر".

وواصل فيتوريا تصريحاته عقب المباراة الودية: "لم نتراجع بعد الطرد وواصلنا الضغط وراض عن الأداء، ونتيجة المباراة غير مؤثرة بالنسبة لي وحققنا استفادة كبيرة".

وأتم المدير الفني لمنتخب مصر تصريحاته: "يجب أن يفخر الشعب المصري بامتلاكه هذه المجموعة من اللاعبين المميزين".

وضم تشكيل منتخب مصر كلا من: "محمد الشناوي، محمد هاني، محمد عبد المنعم، علي جبر، محمد حمدي، حمدي فتحي، محمد النني، أحمد سيد زيزو، محمد صلاح، محمود حسن تريزيجيه، ومصطفى محمد".

بينما جاء تشكيل منتخب الجزائر كالتالي: "حراسة المرمى: ماندريا، الدفاع: عيسى مندي، بنسبعيني، توبا، زروقي، وفي الوسط: فيجولي، شعيبي، سعيد بن رحمة، وفي الهجوم: يوسف عطال، رياض محرز، أمين جويري".