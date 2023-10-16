شكرا لقرائتكم خبر عن مصر والجزائر «حبايب» في استاد هزاع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - العين: ”الخليج 365”

تعادل المنتخب المصري مع نظيره الجزائري 1-1 في المباراة الودية المثيرة التي أقيمت بينهما في استاد هزاع بن زايد في العين بحضور نحو 20 ألف متفرج.

وسجل حمدي فتحي هدف «الفراعنة» في الدقيقة 62، رغم أن منتخب مصر لعب بعشرة لاعبين 79 دقيقة (بينها 15 دقيقة وقتاً ضائعاً في الشوطين) بعد طرد ظهيره الأيمن محمد هاني، وأدرك «الأخضر» التعادل في الدقيقة 90+4 عبر البديل إسلام سليماني.

جاءت المباراة مثيرة بفعل الحماس الكبير داخل الملعب من قبل اللاعبين، والجماهيرفي المدرجات، وكان منتخب مصر صاحب الأفضلية في الشوطين من ناحية الفرص.

وبدأت الفرص المصرية في الدقيقة 17 بعد تسديدة قوية من خارج المربع من محمود حسن تريزيغيه أبعدها حارس مرمى الجزائر أنطوني ماندريا ببراعة.

وأصاب النجم محمد صلاح المتألق في الشوط الأول العارضة بعدما سدد تمريرة الظهير محمد حمدي مباشرة(19).

وطرد الحكم الإماراتي الدولي يحيى الملا مدافع مصر محمد هاني بعد لعبة خطرة مع أحمد توبة (26)، وقام مدرب «الفراعنة» البرتغالي روي فيتوريا بإخراج أحمد سيد زيزو وإشراك الظهير عمر كمال مكانه.

ورغم الطرد تماسك منتخب مصر، وكان الأقرب لافتتاح التسجيل بعدما انفرد مصطفى محمد ومر عن الحارس ماندريا وسدد كرة أبعدها المدافع الجزائري رامي بن سبعيني ببراعة إلى ركنية قبل ان تخترق مرمى منتخب بلاده(45).

وتابع منتخب مصر أفضليته في الشوط الثاني، وأبعد الحارس باندريا رأسية علي جبر(60)، قبل أن يأتي هدف «الفراعنة» بعد دقيقتين عندما رفع تريزيغيه ركلة حرة قابلها علي جبر برأسه إلى حمدي فتحي الذي أكملها برأسه أيضاً في الشباك.

وكان حمدي فتحي سجل أيضاً هدف الفوز لمصر على زامبيا في المباراة الودية التي أقيمت في استاد هزاع يوم الخميس الماضي.

وضغط منتخب الجزائر في الدقائق الأخيرة، لكن الحارس محمد الشناوي تألق في إبعاد تسديدة رياض محرز على دفعتين (90+1) ثم تسديدة سعيد بن رحمة (90+3)، قبل أن يعادل «الأخضر» النتيجة في الدقيقة 90+4 برأسية البديل إسلام سليماني.