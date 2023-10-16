شكرا لقرائتكم خبر عن تصفيات أوروبا 2024: النمسا تعود من باكو ببطاقة النهائيات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باكو- أ.ف.ب

عادت النمسا من باكو ببطاقة التأهل إلى نهائيات كأس أوروبا لكرة القدم المقررة الصيف المقبل على أرض جارتها ألمانيا، وذلك بفوزها على أذربيجان 1-0 الاثنين، في الجولة الثامنة من منافسات المجموعة السادسة.

ولحقت النمسا ببلجيكا التي كانت حسمت البطاقة الأولى في هذه المجموعة بعد فوزها في الجولة الماضية على فريق المدرب الألماني رالف رانغنيك في فيينا 3-2.

وكانت النمسا بحاجة إلى الفوز على أذربيجان للتأهل أو تجنب الخسارة بفارق ثلاثة أهداف أو أكثر مع فوز بلجيكا على السويد أو تعادلها معها في المباراة المقررة لاحقاً في بروكسل.

وتمكن فريق رانغنيك من حسم الأمور بغض النظر عن نتيجة المباراة الثانية، وذلك بفضل هدف سجله في الدقيقة 48 مارسيل سابيتسر من ركلة جزاء بعدما دخل بديلاً في بداية الشوط الثاني، فمنح بلاده بطاقة التأهل إلى النهائيات القارية للمرة الثالثة توالياً والرابعة في تاريخها (الأولى كانت عام 2008 حين استضافت النهائيات مع سويسرا).

ورفعت النمسا التي أفلتت من هدف التعادل في الثواني الأخيرة بعدما سدد تورال بايماروف بجانب القائم الأيمن والمرمى مشرع أمامه تماماً، رصيدها إلى 16 نقطة في المركز الثاني بفارق المواجهتين المباشرتين عن بلجيكا المتصدرة (1-1 و2-3) و10 نقاط عن السويد الثالثة.

وأكملت النمسا اللقاء بعشرة لاعبين في الوقت بدل الضائع بعد طرد غيدو بورغستالر بالإنذار الثاني في نهاية حامية شهدت اشتباك بين لاعبي المنتخبين.

ويتأهل بطل ووصيف كل من المجموعات العشر إلى النهائيات المقررة الصيف المقبل في ألمانيا، الضامنة تأهلها كمضيفة، على أن تحسم البطاقات الثلاث الأخرى عبر ملحق دوري الأمم الأوروبية.

ولحقت النمسا إلى النهائيات ببلجيكا، إسبانيا واسكتلندا (المجموعة الأولى)، تركيا (الرابعة)، فرنسا (الثانية)، البرتغال (العاشرة) إلى جانب ألمانيا المضيفة والمتأهلة تلقائياً.