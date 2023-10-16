شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن حمد يلتقي فريق الفجيرة للفنون القتالية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، أهمية تشجيع اللاعبين في مختلف الألعاب الرياضية على المشاركة في المنافسات الإقليمية والدولية وتحقيق مراكز متقدمة، وتعزيز حضور دولة الإمارات عامة، وإمارة الفجيرة خاصة، على الخارطة الرياضية الدولية. جاء ذلك خلال لقاء سموّه، في مكتبه بالديوان الأميري، فريق نادي الفجيرة للفنون القتالية بمناسبة حصوله على المركز الأول في النسخة الأولى لبطولة الأندية العربية للتايكواندو للناشئين في القاهرة، و6 ميداليات.وأشار سموّه، إلى اهتمام ومتابعة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، للحركة الرياضية في الإمارة، وتوجيهات سموّه بتشجيع الرياضيين في مجال الألعاب القتالية خاصة على المنافسة في المحافل الدولية والتميز فيها بهدف دعم القطاع الرياضي في الدولة.

وهنّأ سموه إدارة نادي الفجيرة للفنون القتالية فوزه بالمركز الأول، واللاعبين الفائزين على إحرازهم ميداليتين ذهبيتين وأربع فضيات، داعياً إياهم إلى مواصلة التدريب والجهد نحو المزيد من الإنجازات.

وثمّن سموّه، جهود الفريق الإداري والفني للنادي الفجيرة للفنون القتالية في تدريب ودعم اللاعبين وتحفيزهم على المشاركة في المنافسات التي تقام داخل الدولة وخارجها.

وحضر اللقاء الدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، ونادر أبو شاويش مدير نادي الفجيرة للفنون القتالية.

وعلى جانب آخر، استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، روبرت ميشيل لاور سفير دوقية لكسمبورغ الكبرى لدى الدولة، جرى خلال اللقاء، تبادل الحديث حول مختلف الموضوعات ذات الأهمية المتبادلة، وبحث سبل التعاون المشترك وتطوير العلاقات بين الجانبين نحو المزيد من التقدم للشعبين الصديقين.وتقدّم روبرت ميشيل لاور، بالشكر والتقدير إلى سمو ولي عهد الفجيرة على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.