شكرا لقرائتكم خبر عن فوز البطائح والحصن في الجولة الثانية لدوري الصالات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: عصام هجو

اتسمت مباريات الجولة الثانية من دوري كرة قدم الصالات بالإثارة وتقارب المستويات بين جميع الفرق، وانتهت مباراة مليحة وضيفه خورفكان بالتعادل 2-2 وشهدت احتساب 4 ركلات جزاء تراكمية، وخطف الحارس المتألق محمد حيدري الأضواء ونال لقب رجل الجولة حيث شكل فريقاً بحاله أمام «النسور» وتصدى ل3 ركلات جزاء.

تقدم مليحة بهدفين سجلهما سند علي وعلي الخمري وكانا من صناعة صاحب الخبرة فهد أحمد، وسجل خورفكان هدف تقليص الفارق عن طريق سعود خالد، وفي الدقائق الثلاث الأخيرة اضطر المدرب أنور محمد ل«الباور بلاي» وأخرج حسن الحنطوبي من حراسة المرمى ودفع بسعود خالد كلاعب خامس وفي آخر دقيقتين احتسب الحكم 4 ركلات تراكمية لخورفكان، سدد الأولى أحمد الحمادي خارج المرمى وتمت إعادتها وتصدى لها الحيدري، ثم احتسب ركلة جزاء ثانية سجل منها سعود خالد هدف التعادل 2-2، واحتسبت ركلة ثالثة أهدرها سعود خالد، واحتسبت رابعة أهدرها عارف محمد لينتهي اللقاء بتعادل الفريقين 2-2، وبالضربة المعادة يكون خورفكان سدد 5 ركلات جزاء تراكمية ولم يسجل إلا واحدة فقط.

وشهدت المباراة حضوراً مميزاً للحرس القديم في اللعبة وهما ناصر الزري مدير فريق الدفاع المدني في عجمان الذي صال وجال في بدايات اللعبة، كما حضر اللقاء راشد خليفة الشامسي لاعب العروبة ودبا الحصن السابق الذي عمل مدرباً للعديد من الفرق، واسترجع الزري والشامسي ذكريات الماضي وكان ناصر الزري قد حضر لمشاهدة ابنيه راشد وحميد.

وكان البطائح خطف 3 نقاط ثمينة ورد التحية لضيفه الحمرية بالفوز عليه 3-2، وفي الوقت الذي كانت فيه المباراة في طريقها إلى التعادل 2-2 إذا بحارس الحمرية عبد الرحمن محمد الذي شارك في الدقائق الأخيرة بديلاً لجابر محمد المتأثر بالإصابة، يقع في خطأ فني حيث لامس الكرة التي سددها راشد عبيد من رمية تماس، ولولا لمسه الكرة ما احتسبت هدفاً.

وانتهت مباراة دبا الحصن واتحاد كلباء بفوز الحصن بثلاثية نظيفة معمقاً جراح منافسه بثلاثية ثانية على التوالي، حيث كان كلباء خسر في الجولة الافتتاحية بملعبه من خورفكان 0-3.

ويقف دبا الحصن «4 نقاط» وخورفكان «4 نقاط» والبطائح «4 نقاط» في المراكز من الأول ولغاية الثالث، بعد أن تساووا في النقاط، ويأتي الحمرية في المركز الرابع برصيد 3 نقاط.