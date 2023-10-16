شكرا لقرائتكم خبر عن «أبوظبي لرفع الأثقال» يتعاقد مع قربي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعاقد نادي أبوظبي لرفع الأثقال مع ماهر قربي «43 عاماً»، مدرب المنتخب الأولمبي السوري، الذي انضم رسمياً إلى الجهاز الفني بقيادة الموريشيسي أفيناش باندو، قبيل المغادرة للمشاركة في البطولتين العربية والأندية الإفريقية بالقاهرة الأسبوع المقبل.

وسبق لماهر أن مثل المنتخب السوري، واحتكر لقب بطل العرب في الفترة من 1999 حتى 2005، قبل أن يتجه إلى التدريب ويقود المنتخب الأولمبي لبلاده، لتحقيق العديد من الإنجازات.

وأكد خليفة الزعابي مدير الخدمات المساندة في النادي، أن التعاقد مع قربي جاء لتعزيز الجهاز الفني، وتوفير بيئة تدريبية جيدة للاعبين واللاعبات، آملاً أن يمثل الإضافة المطلوبة في الفترة المقبلة، خاصة أنه يمتلك سجلاً حافلاً لاعباً ومدرباً.

وأشار الزعابي إلى أن «أبو ظبي لرفع الأثقال»، انتقل من مرحلة التأسيس إلى المشاركات الخارجية، التي يدشنها في الشهر الجاري، والهدف دائماً التواجد على منصات التتويج في أي استحقاق يشارك فيه النادي.