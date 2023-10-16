شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الشارقة يتبادل الخبرات مع «أبوظبي الرياضي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقبل مجلس الشارقة الرياضي وفداً من مجلس أبوظبي الرياضي في زيارة استهدفت التعرف إلى دور المجلس وإداراته وأقسامه والاطلاع على أفضل الممارسات، والتقى عيسى هلال الحزامي رئيس المجلس والدكتور عبدالله عبدالرحمن بن سلطان عضو مجلس الإدراة ورئيس لجنة الاستشراف الاستراتيجي ومديرو الإدارات ورؤساء الأقسام، الوفد الذي ضم كلاً من: نورة المنهالي مدير إدارة التطوير المؤسسي والجودة، عايض الأحبابي مدير مكتب الشؤون القانونية، ومنال عبدالله الهاشمي رئيس قسم التطوير المؤسسي والحوكمة، وهند الحامد رئيس قسم التطوير المؤسسي والجودة، وعدد من الباحثين والمستشارين القانونيين ومختصي التطوير والتدريب وشؤون الموظفين والتوظيف والعمليات والسياسات.

وتم خلال الزيارة التعريف بالمجلس وإداراته المختلفة واستراتيجيته والابتكار عبر عروض تقديمية مختلفة، فيما تم الاطلاع على الأطر والسياسات الداخلية والخارجية المنظمة للعمل الرياضي في الإمارة، والحديث عن عدد من المشروعات القائمة، مثل سباق الترشيد ومشروع رعاية الموهوبين ومشروع تمكين ومعايير جائزة الاستدامة الرياضية.

وقال عيسى هلال الحزامي، إن مجلس الشارقة الرياضي يرحب دائماً بالتعاون مع كل الهيئات والمؤسسات الرياضية بالدولة، وأبوابه مفتوحة دائماً لتبادل المعارف والخبرات في كافة مجالات العمل، مؤكداً أن زيارة وفد مجلس أبوظبي الرياضي كانت مثمرة للغاية، وسمحت بالتعرف إلى إدارات المجلس وأقسامها ومشاريعها المختلفة، وإنها كانت فرصة لمناقشة العديد من هموم وشجون رياضة الإمارات وسبل تشريفها في المحافل القارية والدولية.

وأشاد الحزامي بالدور الكبير الذي يلعبه مجلس أبوظبي الرياضي على صعيد العاصمة بوجه خاص والدولة بوجه عام، وقال إن مثل هذه اللقاءات تعود بالفائدة على الجانبين، وتعزز سبل التعاون في كل مجالات العمل لتحقيق الأهداف المشتركة ومصلحة رياضة الإمارات.