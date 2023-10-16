شكرا لقرائتكم خبر عن 3000 لاعب ولاعبة في «الألعاب البارالمبية» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أوضح ماجد العصيمي، رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية، مشاركة أكثر من 3 آلاف لاعب ولاعبة، من 44 دولة، يتنافسون في 22 لعبة، ضمن دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية، بمدينة هانغتشو الصينية، وسط ترقب أبطال أكبر قارات العالم، حيث يقام حفل الافتتاح الأحد المقبل، والختام يوم 28 أكتوبر الجاري.

جاء ذلك في تصريحات صحفية لرئيس البارالمبية الآسيوية، بعد وصوله إلى هانغتشو، وحظي باستقبال رائع، يتقدمه تشين ويكيانغ نائب عمدة هانغتشو، وبطلة السباحة البارالمبية الصينية ياو زان نيابة عن اللاعبين المشاركين في «نسخة هانغتشو» والتي تملك سجلاً حافلاً في السباحة، فيما عقد العصيمي العديد من الاجتماعات استعداداً لانطلاق الحدث.

وقال إن «آسياد هانغتشو» تعد الحدث الأكبر والأضخم والاستثنائي، في تاريخ الحركة البارالمبية القارية، والأكبر قبل النسخة الجديدة لدورة الألعاب البارالمبية «باريس 2024».

وأضاف: التفاؤل يسود الجميع، خاصة أن الصين تسعى لتقديم «نسخة استثنائية»، تكون باقية في الأذهان، وفق العديد من المؤشرات، وأن «بلاد التنين» دائماً على قدر التحديات والطموح، وفق النهج المرسوم من اللجنة المنظمة.

وأشار إلى مشاركة 500 حكم ومصنف للمرة الأولى في الدورة، وأن «نسخة الصين» ستشهد تحطيم العديد من الأرقام القياسية، وقال: نتطلع إلى أن تحقق «آسياد هانغتشو» الأهداف المنشودة، حتى يفجّر كل لاعب طاقاته في المحفل القاري المهم، خاصة أن آسيا تواجه تحدياً جديداً في الصين استعداداً ل«بارالمبية باريس 2024»، ويمثل «أصحاب الهمم» في آسيا ما يقارب 60 % في العالم.