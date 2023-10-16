الامارات | محمد صلاح يتألق في قمة مصر والجزائر.. أفضل لاعب بلا منازع (صور وفيديو)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تألق النجم المصري محمد صلاح هداف المنتخب المصري وفريق ليفربول في المباراة التي جمعت الفراعنة مع محاربي الصحراء المنتخب الجزائري وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منتخب، وأقيمت في استاد هزاع بن زايد بمدينة العين بالإمارات في أمسية جماهيرية عربية شهدت حضورا كبيرا من الجالية المصرية والجزائرية.

ونجح المنتخب المصري في تقديم أداء أكثر من رائع واستحق الإشادة رغم النقص العددي للمنتخب المصري من الدقيقة 26 بسبب طرد محمد هاني، مدافع المنتخب المصري ولكن نجح المنتخب المصري في الصمود والتألق حيث أحرز الهدف الأول في الدقيقة 62 عن طريق اللاعب حمدي فتحي، وأضاع أكثر انفراد بالمرمى قبل أن ينجح الجزائر في إدراك هدف التعادل بالدقيقة 93 من رأسية رائعة فشل الشناوي في التعامل معها رغم تألقه بالمباراة.

وشهدت المباراة تألق النجم المصري الذي لعب في وسط الملعب بالشوط الأول وقدم مستوى رائع دفاعيا وهجوميا رغم الرقابة اللصيقة عليه، وسدد كرة في الدقيقة 18 لعبها بطريقة رائعة من أعلى الحارس ولكنها اصطدمت بالعارضة ليضيع هدف التقدم على المنتخب المصري، كما ظهر صلاح في أكثر من مرة وهو يمتلك الكرة وسط رقابة لصيقة ولكنه استطاع في الاحتفاظ بالكرة وسط صيحات الجمهور.

تأتي المباراة ضمن استعدادات المنتخبين لتصفيات كأس العالم 2026 وللبطولة الإفريقية التي ستقام يناير المقبل في كوت ديفوار، واستحق المنتخبين الإشادة بعد المباراة من الجمهور الكبير والراقي الذي حضر المباراة وملاء مدرجات استاد هزاع بن زايد.