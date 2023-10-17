شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلى اليوم الإثنين 16 / 10 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا للسفر إلى تنزانيا لمواجهة ‏فريق سيمبا المقرر لها الجمعة المقبل، في ذهاب دور الثمانية لبطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم.‏

عقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني، محاضرة للاعبين قبل انطلاق المران لمناقشة عدد من الجوانب الخططية الخاصة ‏بالاستعداد للمباراة والتحضير المناسب لها.‏

يرسل مسئولو النادي الأهلي القائمة الأولية المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، والتي ستقام في السعودية خلال شهر ديسمبر المقبل نهاية شهر أكتوبر الجاري، استعدادا للمشاركة في البطولة للمرة الرابعة على التوالي والتاسعة في تاريخه. وحدد فيفا موع إرسال القائمة الأولية حتى 30 أكتوبر الجاري، وتشهد تسجيل 35 لاعبا على أن يتم تقليصها إلى 23 لاعبا خلال القائمة النهائية المشاركة في البطولة، حيث سيحدد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي القائمة المبدئية قبل نهاية المهر الجاري من أجل إرسالها للفيفا.

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