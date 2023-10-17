شكرا لقرائتكم خبر عن حمدى فتحى يسجل 100% من أهداف منتخب مصر فى معسكر أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل حمدى فتحى، لاعب الوكرة القطرى، هدفي منتخب مصر في مرمى زامبيا والجزائر، ليكون مسجلا 100% من أهداف الفراعنة في التوقف الدولى الجاري.

تعادل منتخب مصر أمام نظيره الجزائري، بهدف لكل منهما، حيث تقدم حمدي فتحي للفراعنة، وتعادل إسلام سليماني في الوقت القاتل لمحاربي الصحراء، في المباراة التي جمعت المنتخبين، اليوم الإثنين، على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية، ضمن استعدادات الفراعنة للمشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 والتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وضم تشكيل منتخب مصر كلا من: "محمد الشناوي، محمد هاني، محمد عبد المنعم، علي جبر، محمد حمدي، حمدي فتحي، محمد النني، أحمد سيد زيزو، محمد صلاح، محمود حسن تريزيجيه، ومصطفى محمد".

بينما جاء تشكيل منتخب الجزائر كالتالي: "حراسة المرمى: ماندريا، الدفاع: عيسى مندي، بنسبعيني، توبا، زروقي، وفي الوسط: فيجولي، شعيبي، سعيد بن رحمة، وفي الهجوم: يوسف عطال، رياض محرز، أمين جويري".