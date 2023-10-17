شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الإثنين 16 / 10 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

شهدت الرياضة المصرية اليوم الإثنين 16 / 10 / 2023 العديد من الأخبار المهمة، على رأسها تعادل المنتخب الوطنى ونظيره الجزائرى وديا بهدف لمثله، كما حقق المنتخب الأوليمبى فوزا على أوزبكستان بهدفين مقابل هدف، والمالى ألو ديانج مدافع وسط الأهلى ينتظم فى تدريبات الفريق بعد خوضه لمعسكر منتخب بلاده.

محمد صلاح يقود منتخب مصر للتعادل مع الجزائر بـ 10 لاعبين 1-1 وديًا فى الإمارات

تعادل منتخب مصر أمام نظيره الجزائري، بهدف لكل منهما، حيث تقدم حمدي فتحي للفراعنة، وتعادل إسلام سليماني في الوقت القاتل لمحاربي الصحراء، في المباراة التي جمعت المنتخبين، اليوم الاثنين، على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية، ضمن استعدادات الفراعنة للمشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 والتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

المنتخب الأولمبى يهزم أوزباكستان 2-1 وديًا فى الوقت القاتل

حقق المنتخب الأولمبي فوزا مثيرا أمام أوزبكستان بهدفين مقابل هدف وحيد، فى المباراة الودية التى جمعتهما فى طشقند، اليوم، الاثنين، ضمن استعدادات منتخب مصر الأولمبي للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

طبيب الأهلى: مرحلة جديدة من التأهيل للسولية ومتولى.. ونتيجة أشعة فؤاد جاءت مطمئنة

قال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الثنائي عمرو السولية ومحمود متولي يؤديان مرحلة جديدة من ‏برنامج العلاج الطبيعي المخصص لكل منهما.‏

ديانج ينتظم فى مران الأهلى بعد انتهاء مشاركته مع منتخب مالى

انتظم أليو ديانج، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة.‏

آخر تطورات مفاوضات الزمالك وفتوح بخصوص تجديد العقد

يترقب أحمد فتوح ظهير أيسر فريق الزمالك، الوصول لترضية مالية مع ناديه من أجل تجديد عقده مع القلعة البيضاء الذى ينتهى بنهاية الموسم الحالي، حيث يحق للاعب التوقيع لأى ناد بداية من شهر يناير المقبل.

الأهلى يرسل القائمة المبدئية المشاركة فى كأس العالم للأندية نهاية أكتوبر

يرسل مسئولو النادي الأهلي القائمة الأولية المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، والتي ستقام في السعودية خلال شهر ديسمبر المقبل نهاية شهر أكتوبر الجاري، استعدادا للمشاركة في البطولة للمرة الرابعة على التوالي والتاسعة في تاريخه.

عماد متعب: وضع زيزو فى تشكيل المنتخب يزيد اللعب الهجومى وأخشى عرضيات الجزائر

أكد عماد متعب، نجم الاهلى ومنتخب مصر، أن البرتغالى روى فيتوريا مدرب المنتخب، أجرى تغييرين فى التشكيل لزيادة اللعب الهجومى أمام الجزائر فى المباراة الودية التى تقام بعد قليل فى الإمارات.