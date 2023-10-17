شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يشيد بالأداء المتميز للمنتخبين الأول والأوليمبى فى مباراتيهما اليوم والان مع تفاصيل الخبر
وفى سياق متصل أثني الوزير خلال اتصاله بروجيرو ميكالي، المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، بالروح والأداء والنتيجة للمنتخب أمام مضيفه منتخب أوزبكستان بهدفين مقابل هدف في المباراة الودية التي جمعتهما، على ملعب بونيودكور الدولي، في إطار الاستعدادات لخوض أولمبياد باريس 2024.
وأكد الوزير الدعم المستمر الذي توليه الدولة المصرية للمنتخبات الوطنية، وهو ما يظهر على المنظومة الرياضية حاليًا على المستويات العربية والقارية والإقليمية والدولية، وذلك بفضل الدعم الكبير واللامحدود من قِبل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
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