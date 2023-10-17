شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يشيد بالأداء المتميز للمنتخبين الأول والأوليمبى فى مباراتيهما اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خلال اتصال هاتفي بالمدير الفنى للمنتخب الأول بروي فيتوريا، أشاد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بالأداء المتميز والروح العالية التي ظهر عليها لاعبو المنتخب الوطني الأول في مباراتهم الودية الدولية أمام المنتخب الجزائري الشقيق، والتي انتهت بنتيجة التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وذلك في إطار الاستعدادات لأمم أفريقيا بكوت ديفوار وتصفيات كأس العالم.

وفى سياق متصل أثني الوزير خلال اتصاله بروجيرو ميكالي، المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، بالروح والأداء والنتيجة للمنتخب أمام مضيفه منتخب أوزبكستان بهدفين مقابل هدف في المباراة الودية التي جمعتهما، على ملعب بونيودكور الدولي، في إطار الاستعدادات لخوض أولمبياد باريس 2024.

وأكد الوزير الدعم المستمر الذي توليه الدولة المصرية للمنتخبات الوطنية، وهو ما يظهر على المنظومة الرياضية حاليًا على المستويات العربية والقارية والإقليمية والدولية، وذلك بفضل الدعم الكبير واللامحدود من قِبل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.