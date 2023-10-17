شكرا لقرائتكم خبر عن القرارات التحكيمية المؤثرة ودور الـVAR فى مباراة مصر والجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عادل عقل، الخبير التحكيمى، أن الدولي يحيى الملا، حكم مباراة مصر والجزائر، ورفاقه، تعرضوا لأكثر من اختبار خلال إدارتهم لمباراة منتخب مصر ضد الجزائر الودية، التي أُجريت مساء الإثنين وانتهت بتعادل الفريقين 1/1، وجاءت أبرز الحالات المؤثرة بالمباراة كالتالي:

- الحكم تأخر في التداخل في الالتحام بين اللاعبين الذى وصل أحيانا إلى حد التهور، وهذا جاء نتيجة لحماس وجدية اللاعبين داخل المستطيل الأخضر.

- في الدقيقة 27 من عمر اللقاء أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه محمد هاني مدافع منتخب مصر، للتهور وتداخل الـ"VAR" واستدعى الحكم إلى شاشة المراجعة، ولكن الحوار أمام الشاشة استمر لأكثر من دقيقتين، ثم عاد وأصر على القرار بطرد هاني في الوقت الذى كان يجب أن يكتفى بإنذار فقط للعب بتهور.

- في الدقيقة 38 طالب منتخب مصر بركلة جزاء، لكن الحكم يشير باستمرار اللعب الكرة على كتف مدافع المنتخب الجزائر قرار صحيح، وفي الدقيقة 42 لمسة على حمدي فتحي داخل منطقة جزاء الفراعنة اليد ليست في وضعها الطبيعي وكبرت الجسم واستفاد منها حمدي فتحي، وبالتالي ركلة جزاء للجزائر طبقا للقانون، ولكن يجب أن يتدخل الـ"VAR" طبقا للبروتوكول، واحتسب الحكم 5 دقائق في نهاية الشوط الأول وكان يجب ألا يقل عن 7 دقائق، كما أنه بالغ في تقدير الوقت الضائع في نهاية الشوط الثاني .

- المساعد الأول ألغى هدف للجزائر وأكد الـVAR" القرار، وراجع الـ"VAR" هدفي المباراة وكانت المراجعة صحيحة طبقا للبروتوكول.

طاقم الحكام الدولى تكون من يحيى الملا وكل من: محمد أحمد يوسف - حسن المهرى مساعدين، وأحمد عيسى رابعا، ووثنائى الـ"VAR" محمد عبيد - جاسم عبد الله.