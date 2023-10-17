شكرا لقرائتكم خبر عن تطعيمات جديدة للاعبى الأهلى قبل رحلة تنزانيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الأهلي، أن اللاعبين حصلوا على جرعة جديدة من التطعيمات الخاصة بالملاريا، استعدادًا للسفر إلى تنزانيا.
وأوضح أن اللاعبين والجهاز الفني والطبي والإداري وكافة أعضاء البعثة قد حصلوا على الجرعة الأولى من التطعيمات، عقب مباراة الإسماعيلي الأخيرة في بطولة الدوري.
وأشار إلى أن هناك ملفًا طبيًّا شاملًا عن الحالة الصحية للاعبين والقياسات الخاصة بهم، تم إعداده مسبقًا لتسليمه إلى اللجنة المنظمة لبطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم، أسوة بما يحدث في بطولات كأس العالم للأندية ودوري أبطال أفريقيا.
وواصل الفريق تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا للسفر إلى تنزانيا لمواجهة فريق سيمبا المقرر لها يوم الجمعة القادم، في ذهاب دور الثمانية لبطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم.
وعقد مارسيل كولر، المدير الفني، محاضرة للاعبين أكد خلالها ضرورة التركيز الشديد من أجل تقديم أفضل ما يمكن خلال مواجهة سيمبا، من أجل تحقيق ضربة بداية قوية في البطولة.
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