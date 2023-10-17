شكرا لقرائتكم خبر عن تطعيمات جديدة للاعبى الأهلى قبل رحلة تنزانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد ‏الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الأهلي، أن اللاعبين حصلوا على جرعة جديدة من التطعيمات الخاصة بالملاريا، استعدادًا للسفر إلى تنزانيا.‏

وأوضح أن اللاعبين والجهاز الفني والطبي والإداري وكافة أعضاء البعثة قد حصلوا على الجرعة الأولى من التطعيمات، عقب مباراة ‏الإسماعيلي الأخيرة في بطولة الدوري.‏

وأشار إلى أن هناك ملفًا طبيًّا شاملًا عن الحالة الصحية للاعبين والقياسات الخاصة بهم، تم إعداده مسبقًا لتسليمه إلى اللجنة المنظمة ‏لبطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم، أسوة بما يحدث في بطولات كأس العالم للأندية ودوري أبطال أفريقيا.‏

وواصل الفريق تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا للسفر إلى تنزانيا لمواجهة فريق سيمبا المقرر لها يوم الجمعة ‏القادم، في ذهاب دور الثمانية لبطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم.‏

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني، محاضرة للاعبين أكد خلالها ضرورة التركيز الشديد من أجل تقديم أفضل ما يمكن خلال ‏مواجهة سيمبا، من أجل تحقيق ضربة بداية قوية في البطولة.‏