شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. انطلاق منافسات كأس جراسهوبر للاسكواش فى سويسرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم، الثلاثاء، منافسات بطولة كأس جراسهوبر للاسكواش، التى تستضيفها زيورخ السويسرية خلال الفترة بين 17 إلى 22 أكتوبر الجارى، بقيمة جوائز مادية تقدر بـ110 آلاف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

ويشارك فى البطولة 13 لاعباً من مصر، بواقع 6 لاعبين فى منافسات الرجال، و7 لاعبات فى منافسات السيدات.

6 لاعبين في منافسات الرجال: علي فرج، مصطفى عسل، مازن هشام، كريم عبد الجواد، يوسف إبراهيم، محمد أبو الغار.

7 لاعبات في منافسات السيدات: نور الشربيني، روان العربي ، هانيا الحمامي، فيروز أبو الخير، هنا معتز، كنزي أيمن، مريم متولي.

ويحمل الثنائي المصري، نور الشربيني لاعبة سبورتنج والمصنفة الأولى عالمياً لسيدات الاسكواش، ومصطفى عسل لاعب الأهلي والمصنف الرابع عالمياً للرجال، لقب النسخة الأخيرة من بطولة كأس جراسهوبر.