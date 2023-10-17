شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزانى فى دوري السوبر الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل فريق الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر تدريباته، اليوم الثلاثاء، باستاد مختار التتش استعداداً لمواجهة سيمبا التنزانى، المقرر لها مساء الجمعة المقبل فى ربع النهائي من بطولة دوري السوبر الأفريقي (الدوري الأفريقي). وحصل المارد الأحمر على راحة سلبية لمدة 6 أيام بعد الفوز على الإسماعيلى بثلاثية مقابل هدف فى الدوري.

من جهته قرر مجلس إدارة النادي الأهلي تكليف طارق قنديل، عضو المجلس، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم فى تنزانيا، واستقر النادى الأهلى على السفر بطائرة خاصة إلى تنزانيا لمواجهة سيمبا فى ضربة البداية ببطولة الدورى الأفريقى لكرة القدم، وتقرر سفر الفريق غداً الأربعاء موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في دوري السوبر الأفريقي

يلتقي الأهلي مع سيمبا التنزاني فى السادسة مساء الجمعة المقبل فى دار السلام فى إطار منافسات دور ربع النهائي من بطولة دوري السوبر الأفريقي (الدوري الأفريقي).



طريق الأهلى فى الدوري الأفريقى بينما تقام مباراة العودة بين الأهلي وسيمبا التنزاني يوم 24 أكتوبر فى القاهرة.طريق الأهلى فى الدوري الأفريقى

وحال تخطي الأهلي عقبة سيمبا التنزانى سيواجه الفائز من مباراة صن داونز وبترو أتلتيكو فى دور نصف النهائي.

والنصف النهائي الآخر، سيكون بين الفائز من مباراة (الوداد وأنيميا) ولقاء (الترجي ومازيمبي). مواجهات الأهلى وسيمبا التنزانى التقى الأهلي وسيمبا التنزاني في 4 مواجهات تاريخية جمعتهما في دوري أبطال أفريقيا قبل أن تتجدد المواجهة هذه المرة ضمن منافسات بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم في نسخته الأولى، حيث يواجه الأحمر نظيره سيمبا التنزاني، في المباراة الافتتاحية بالبطولة.

وتواجه الفريقان من قبل 4 مرات في دوري أبطال أفريقيا، نجح الأهلي في تحقيق الفوز مباراتين فيما انتصر سيمبا التنزاني في مواجهتين فقط، تمكن المارد الأحمر من تسجيل 6 أهداف، فيما سجل لاعبو تنزانيا هدفين فقط.