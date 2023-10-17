تصفيات أوروبا 2024: النمسا تعود من باكو ببطاقة النهائيات

الرياص - اسماء السيد - باكو : عادت النمسا من باكو ببطاقة التأهل الى نهائيات كأس أوروبا لكرة القدم المقررة الصيف المقبل على أرض جارتها ألمانيا، وذلك بفوزها على أذربيجان 1 0 الإثنين في الجولة الثامنة من منافسات المجموعة السادسة.

ولحقت النمسا ببلجيكا التي كانت حسمت البطاقة الأولى في هذه المجموعة بعد فوزها في الجولة الماضية على فريق المدرب الألماني رالف رانغنيك في فيينا 3 2.

وكانت النمسا بحاجة الى الفوز على أذربيجان للتأهل أو تجنب الخسارة بفارق ثلاثة أهداف أو أكثر مع فوز بلجيكا على السويد أو تعادلها معها في المباراة المقررة لاحقاً في بروكسل.

وتمكن فريق رانغنيك من حسم الأمور بغض النظر عن نتيجة المباراة الثانية، وذلك بفضل هدف سجله في الدقيقة 48 مارسيل سابيتسر من ركلة جزاء بعدما دخل بديلاً في بداية الشوط الثاني، فمنح بلاده بطاقة التأهل الى النهائيات القارية للمرة الثالثة توالياً والرابعة في تاريخها (الأولى كانت عام 2008 حين استضاف النهائيات مع سويسرا).

نهاية حامية

ورفعت النمسا التي افلتت من هدف التعادل في الثواني الأخيرة بعدما سدد تورال بايماروف بجانب القائم الأيمن والمرمى مشرع أمامه تماماً، رصيدها الى 16 نقطة في المركز الثاني بفارق المواجهتين المباشرتين عن بلجيكا المتصدرة (1 1 و2 3) و10 نقاط عن السويد الثالثة.

وأكملت النمسا اللقاء بعشرة لاعبين في الوقت بدل الضائع بعد طرد غيدو بورغستالر بالانذار الثاني في نهاية حامية شهدت اشتباك بين لاعبي المنتخبين.

ويتأهل بطل ووصيف كل من المجموعات العشر الى النهائيات المقررة الصيف المقبل في ألمانيا، الضامنة تأهلها كمضيفة، على أن تحسم البطاقات الثلاث الأخرى عبر ملحق دوري الأمم الأوروبية.