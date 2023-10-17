شكرا لقرائتكم خبر عن توقف مباراة بلجيكا والسويد بسبب حادث إطلاق نار في بروكسل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توقفت مباراة السويد وبلجيكا قبل نهايتها ضمن منافسات المجموعة السادسة لنهائيات كأس أوروبا لكرة القدم المقررة الصيف المقبل بسبب حادث إطلاق نار في العاصمة بروكسل أدى إلى مقتل شخصين.

ولم تستكمل المباراة بعد استراحة الشوطين حين كان التعادل سيد الموقف 1-1.

وتوقفت المباراة بعد المعلومات الواردة عن مقتل شخصين بإطلاق نار في بروكسل لأن «اللاعبين قرروا عدم إكمال المباراة» وفق ما أعلن المذيع في ملعب «الملك بودوين»، قبل أن يؤكد الاتحاد الأوروبي (ويفا) الخبر.