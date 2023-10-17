شكرا لقرائتكم خبر المملكة تحتضن دورة الألعاب الخليجية للفنون القتالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



- بواسطة أيمن الوشواش - اعتمد الاجتماع الـ35 لرؤساء اللجان الأولمبية الخليجية إقامة دورة الألعاب الخليجية للصالات المغلقة والفنون القتالية الأولى بالمملكة خلال الفترة من 30 سبتمبر وحتى التاسع من أكتوبر 2024م. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اعتمد الاجتماع الـ35 لرؤساء اللجان الأولمبية الخليجية إقامة دورة الألعاب الخليجية للصالات المغلقة والفنون القتالية الأولى بالمملكة خلال الفترة من 30 سبتمبر وحتى التاسع من أكتوبر 2024م. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد أمس بالعاصمة العمانية مسقط، بحضور رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل ورؤساء اللجان الأولمبية الخليجية. واعتمد الاجتماع تفعيل آلية تبادل الخبراء والمختصين في المجال الرياضي بين دول المجلس، ومبادرة الأمانة العامة بالتدريب على رأس العمل بين اللجان الأولمبية والاتحادات الرياضية والجهات المعنية بالشأن الرياضي، بما يسهم في تطوير وتعزيز منظومة العمل الرياضي المشترك. واعتمد تثبيت أسماء مرشحي اللجان الأولمبية الخليجية في اللجنة الاستشارية الرياضية لمدة4 أعوام، وتشكيل فريق عمل لمراجعة مسودة لائحة دورة الألعاب الرياضية الخليجية.

كانت هذه تفاصيل خبر المملكة تحتضن دورة الألعاب الخليجية للفنون القتالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.