شكرا لقرائتكم خبر اختتام بطولة الكاراتيه بمشاركة 161 لاعبا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت بطولة المجموعة الأولى لجميع الدرجات للكاراتيه أمس، بمشاركة أكثر من 161 لاعبا و17 ناديا، والتي أقيمت خلال الفترة من 12- 15/ 10/ 2023، تحت إشراف فرع وزارة الرياضة بمنطقة القصيم، وبتنفيذ من الاتحاد السعودي للكاراتيه، وذلك في مقر نادي الرائد بمدينة بريدة.

وجاء الترتيب العام لدرجة البراعم تحت 12 عاما، بحصول الفتح على المركز الأول بـ200 نقطة، وفي الدرجة نفسها تحت 14 عاما، حقق نادي الفتح أيضا المركز الأول بـ180 نقطة، ونال الرائد المركز الأول لدرجة الشباب بـ195 نقطة، الذي حقق كذلك وفي الدرجة نفسها لعمر تحت 21 عاما المركز الأول بـ195 نقطة. كما حقق المركز الأول في منافسات الدرجة الأولى بـ260 نقطة.

وكان عدد من مسؤولي الاتحاد السعودي للكاراتيه زاروا مقار التدريب لنادي الرائد، خلال وجوده في المنطقة على هامش البطولة، للاطلاع على إمكانات النادي، وسبل تطوير اللعبة والارتقاء بها، للإسهام في تطوير منتخب الكاراتيه وخدمة الرياضة السعودية.