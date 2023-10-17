عماني يهدد سالم بحرمانه من أفضلية آسيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكثر ما يخشاه محبو الكرة السعودية أن تضعف البطاقة الحمراء التي نالها لاعب فريق الهلال الكروي الدولي سالم الدوسري في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا التي منحها الحكم العماني الدولي أحمد الكاف في النهائي الأخير أمام أوراوا الياباني، في نيل «جائزة أفضل لاعب آسيوي»، والتي عادت للواجهة مجددا بعد غياب 4 سنوات، في منافسة ستكون شرسة مع القطَري المعز علي لاعب فريق «الدحيل»، والأسترالي ماثيو ليكي لاعب فريق «ملبورن سيتي».

حيث أن البطاقة الحمراء تفقده 10 نقاط من التقييم وفقا للمعيار الخامس من حملة المعايير الـ 8 لاختيار افضل لاعب أسيوي.

ويحسب للاعب ضمان حصوله على 60 نقطة بسبب مشاركته المونديالية الأخيرة، وهي النقاط التي يشاركه فيها منافسه الأسترالي ماثيو ليكي الذي شاركه في مونديال قطر 2022 ونجح في أن يسهم مع زملائه في صعود أستراليا لدور الـ 16.

ويدخل الدوسري قائمة أفضل لاعب أسيوي بعد أن سجل حضوره في افتتاحية مباريات المنتخب السعودي في مونديال قطر 2022 بهدفه الرائع ضد الأرجنتين، بطلة المونديال، كما واصل سالم الدوسري معادلة الرقم القياسي المسجل باسم سامي الجابر، لأكبر عدد من أهداف «كأس العالم» (ثلاثة) للاعب سعودي.

وتأمل الكرة السعودية في أن يتمكن سالم الدوسري من الحصول على جائزة أفضل لاعب آسيوي لأول مرة في مسيرته، ليصبح خامس لاعب من الهلال يفوز بها، بعد نواف التمياط (2000) وياسر القحطاني (2007) وناصر الشمراني (2014) وعمر خربين ( 2017).

سعوديون نالوا أفضلية آسيا:

1994 :سعيد العويران -الشباب

2000 : نواف التمياط- الهلال

2005: حمد المنتشري- الاتحاد

2007 : ياسر القحطاني -الهلال

2014 : ناصر الشمراني - الهلال

أبرز معايير الجائزة:

لاعب آسيوي يلعب في آسيا.

نقاط اللاعب في البطولات.

رجل المباراة.

منجزات اللاعب مع فريقه ثأثير وإسهامات.

اللعب النظيف.

الأهداف.

تشـكل لجنة خبراء فنيين من AFC وتضع سيناريو اختيار الفائز.

أن يوجد المرشح بمكان الحدث.

المرشحون في سطور:

سالم الدوسري

أسهم بفوز المنتخب السعودي خلال كأس العالم قطر 2022 على الأرجنتين التي توجت لاحقا بلقب البطولة، بتسجيل هدف لفوز في اللقاء الذي انتهى (2/1).

نجح في معادلة الرقم القياسي المسجل باسم سامي الجابر لأكبر عدد من الأهداف للسعودية في نهائيات كأس العالم (بمجموع 3 أهداف).

على صعيد الأندية، أسهم الدوسري في تتويج الهلال بلقب الدوري السعودي 2021-2022 وكأس الملك 2022-2023، ونجح في تسجيل هدفين خلال مباراة فلامنغو البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2022 في المغرب، ليتأهل الفريق إلى المباراة النهائية.

نجح الدوسري في تسجيل 4 أهداف وصناعة 3 أخرى بدوري أبطال آسيا، ليسهم في بلوغ الهلال إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2022، قبل أن يخسر اللقب أمام أوراوا رد دياموندز الياباني.

المعز علي

شهد موسم 2022-2023 نجاح المعز علي في تجاوز حاجز 200 مباراة مع نادي الدحيل، منذ تمثيله الفريق عام 2016.

أسهم المعز علي مع الدحيل في الفوز بلقب دوري نجوم قطر بعدما كان توج بها من قبل موسم 2019-2020، وهو اللقب الثامن للنادي.

نجح في الحصول مع الفريق على بطاقة التأهل للمرة الـ12 على التوالي لدوري أبطال آسيا، وهو الرقم الأعلى لأي فريق على التوالي في تاريخ البطولة.

يتشارك في الرقم القياسي لعدد الأهداف الدولية، بعدما سجل الهدف الدولي رقم 42 في شهر نوفمبر 2022، وقد شارك مع المنتخب القطري في كأس العالم 2022.

ماتيو ليكي