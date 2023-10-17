الإنجليزي تياغو على بعد خطوة من النصر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وافق نجم وسط فريق ليفربول الإنجليزي تياغو ألكانتارا على الانضمام إلى صفوف نادي النصر السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بحسب تقارير إعلامية إنجليزية.

وكانت أنباء ترددت، خلال الأيام القليلة الماضية، عن رغبة نادي النصر، وصيف الدوري السعودي للمحترفين «دوري روشن»، في التعاقد مع ألكانتارا (32 عاما) في ميركاتو الشتاء، من أجل تدعيم صفوف الفريق.

ووفقا لشبكة «سبورتس كيدا»، فإن لاعب وسط ليفربول على وشك الانتقال إلى نادي النصر، حيث سيلعب إلى جانب كريستيانو رونالدو وساديو ماني، كما سيجد نجوما آخرين من النخبة في النادي السعودي، مثل إيميريك لابورت ومارسيلو بروزوفيتش.

وحسب المصدر ذاته، فإن هذا الانتقال سيجمع تياغو مع ساديو ماني، زميله السابق في ليفربول، وأيمريك لابورت، مواطنه في المنتخب الإسباني.

لكن النجم الأبرز يبقى كريستيانو رونالدو، الذي دشن حملة انتقال النجوم إلى الدوري السعودي.

وكان موسم 2022-2023 للنسيان بالنسبة لألكانتارا مع الريدز، بعد أن غيبته إصابات الفخذ عن 24 مباراة، ومازال مستمرا في الغياب عن الفريق خلال الموسم الحالي.

وباتت مكانة اللاعب -صاحب 46 مباراة دولية- في تشكيلة ليفربول الأساسية محل شك، لاسيما مع جلب متوسطي الميدان، الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر من برايتون، والمجري دومينيك سوبوسلاي من ريد بول لايبزيغ الألماني.