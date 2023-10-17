الأخضر يستعد لمواجهة مالي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، أمس، تدريباته في معسكره المقام حاليا في مدينة لاجوس البرتغالية خلال الفترة من (8 - 17) من شهر أكتوبر الجاري.

ويستعد الأخضر لمواجهة منتخب مالي وديا اليوم على «ملعب بورتيماو»، ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي لكأس آسيا 2023 التي تنطلق في شهر يناير المقبل.

ميدانيا، أجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية على ملعب منتجع كاسكيد تحت إشراف المدير الفني «روبرتو مانشيني» بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين التمرير بعدها طبق مانشيني تمارين تكتيكية متنوعة، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.

على صعيد متصل، انتظم اللاعب علي لاجامي في معسكر الأخضر وشارك في الحصة التدريبية، فيما واصل زكريا هوساوي تمارينه الخاصة برفقة الجهاز الطبي، كما اكتفى سلمان الفرج بتمارين خاصة برفقة الجهاز الطبي.

وكان آخر انتصار للأخضر السعودي في افتتاح مبارياته بمونديال قطر 2022 أمام الأرجنتين بنتيجة 2-1.

وخسرت السعودية بعد ذلك 6 مباريات ضد بولندا والمكسيك في كأس العالم، وبوليفيا وفنزويلا وكوستاريكا وكوريا الجنوبية وديا.

وهذه أسوأ سلسلة عدم فوز منذ عام 2006، حين فشل الصقور الخضر في الانتصار خلال 7 مباريات.

ويملك الأخضر السعودي، الفرصة في كسر الأرقام السلبية، عندما يواجه نظيره المالي، اليوم.

وينظم المنتخب السعودي حاليا معسكرا إعداديا في البرتغال، ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي، استعدادا لمنافسات كأس آسيا 2023 الذي سيلعب في دولة قطر خلال شهر يناير المقبل.

وسيكون المنتخب السعودي على موعد مع خوض غمار تصفيات آسيا المؤهلة للمونديال القادم، حيث سيلتقي نظيره الأردن في نوفمبر المقبل كأول ظهور رسمي تحت قيادة المدرب مانشيني، على أن يلتقي في مارس 2024 منتخب طاجيكستان الذي يحضر بجواره في المجموعة ثم يلتقيه إيابا في الشهر ذاته، ويختتم مواجهاته أمام الأردن يونيو العام الجديد.