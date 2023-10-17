الامارات | مباريات اليـوم

شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليـوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 17 أكتوبر 2023
مباريات ودية
الإمارات - لبنان 20:00
اليابان - تونس 14:10
السعودية - مالي 19:00
أستراليا - نيوزيلندا 22:45
ساحل العاج - جنوب إفريقيا 23:00
فرنسا - أسكتلندا 23:00
تصفيات يورو 2024
فنلندا - كازاخستان 20:00
صربيا - الجبل الأسود 22:45
إنجلترا - إيطاليا 22:45
مالطة - أوكرانيا 22:45
تصفيات المونديال (أميركا الجنوبية)
فنزويلا - تشيلي 1:00
باراغواي - بوليفيا 2:30
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