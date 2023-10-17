اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليـوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليـوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 17 أكتوبر 2023

مباريات ودية

الإمارات - لبنان 20:00

اليابان - تونس 14:10

- مالي 19:00

أستراليا - نيوزيلندا 22:45

ساحل العاج - جنوب إفريقيا 23:00

فرنسا - أسكتلندا 23:00

تصفيات يورو 2024

فنلندا - كازاخستان 20:00

صربيا - الجبل الأسود 22:45

إنجلترا - إيطاليا 22:45

مالطة - أوكرانيا 22:45

تصفيات المونديال (أميركا الجنوبية)

فنزويلا - تشيلي 1:00

باراغواي - بوليفيا 2:30

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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