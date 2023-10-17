الامارات | كأس المحترفين «ليست المحببة للوصل».. شباب الأهلي «فارسها»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعود مسابقة كأس رابطة المحترفين- مصرف أبوظبي الإسلامي لكرة القدم للواجهة مجدداً بإقامة منافسات ذهاب ربع النهائي بمواجهات حافلة بالندية والإثارة، إذ يلتقي بعد غدٍ الشارقة مع ضيفه اتحاد كلباء، ويستقبل النصر منافسه العين، وتستكمل المواجهات الجمعة المقبل بلقاء شباب الأهلي والوصل والجزيرة مع الوحدة. «الإمارات اليوم» ترصد أبرز خمس حقائق تاريخية في المسابقة:

شباب الأهلي يتزعم الأرقام

بحصوله على لقب المسابقة خمس مرات (رقم قياسي)، ليس غريباً أن يتزعم «فرسان دبي» كل الأرقام، إذ يعد الفريق الأكثر تحقيقاً للانتصارات والتعادلات في المسابقة بـ56 فوزاً و31 تعادلاً في 112 مباراة، مقابل 25 خسارة فقط.

ليست المحببة لـ«الإمبراطور»

يملك فريق الوصل رقماً سلبياً في بطولة كأس الرابطة بكونه أكثر تلقياً للهزائم في 39 لقاء من أصل 109 مباريات، مقابل 48 فوزاً و22 تعادلاً، ما يفسر حالة الجفاء بين الفريق واللقب الذي لم يحققه من قبل، ليتأكد بذلك أن كأس الرابطة ليست البطولة المحببة للفريق.

تيغالي يتفوق على الجميع

في الوقت الذي تفصل فيه 30 هدفاً في قائمة الهدافين التاريخيين في بطولة الدوري ما بين لاعب فريق الشارقة سبستيان تيغالي صاحب المركز الثاني ومهاجم الجزيرة علي مبخوت المتصدر، فإن تيغالي يتفوق على الجميع على مستوى كأس الرابطة بتصدره للقائمة برصيد 36 هدفاً، يليه كل من مهاجم الوصل فابيو ليما واللاعب السابق ماكيتي ديوب بـ30 هدفاً، بينما لدى مبخوت 11 هدفاً فقط.

محمود قاسم «ملك البطاقات»

لايزال اللاعب السابق لفريق حتا يشكل ظاهرة فريدة على مستوى البطاقات الحمراء في مسابقة كأس الرابطة، إذ يتصدر قائمة البطاقات الحمراء والصفراء في وقت واحد، بالطرد ثلاث مرات ونيله 18 إنذاراً.