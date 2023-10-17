الامارات | 5 مشاهد من تمهيدي الكأس أبرزها الخروج المبكر للظفرة والفجيرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجحت ثمانية فرق بدوري الدرجة الأولى في التأهل إلى الدور التمهيدي الثاني من كأس رئيس الدولة لكرة القدم، وهي: «جلف إف سي»، و«سيتي»، ودبا الفجيرة، ودبا الحصن، والعروبة، والذيد، والعربي، والجزيرة الحمراء، تمهيداً لخوض منافسات الأدوار التمهيدية المقبلة لصعود فريقين للانضمام إلى فرق المحترفين التي ستبدأ المنافسات في دور الـ16 للمسابقة.

وأفرزت مباريات الدور التمهيدي الأول عدداً من المشاهد الفنية المؤثرة مقارنة بالمواسم الماضية، منها مغادرة ناديي الظفرة والفجيرة المنافسات بشكل مبكر، وخوض ستة فرق أشواطاً إضافية، ونجاح «سيتي» في اختبار ركلات الترجيح للمرة الأولى في تاريخه الكروي.

وداع الظفرة والفجيرة

ودع فريقا الظفرة والفجيرة منافسات البطولة بشكل مبكر بعد خسارة الأول أمام العروبة 3-2، والفجيرة من دبا الفجيرة بهدف نظيف، واللافت أن فريق الظفرة خاض المباراة بنسبة كبيرة من لاعبي دكة الاحتياط في محاولة للتعرف إلى إمكانات لاعبيه الآخرين، وعلى الرغم من ذلك قدم مردوداً فنياً مميزاً، بينما لم ينجح مدرب الفجيرة الجديد الصربي ماركوف في إحداث الفارق وتلقى أول خسارة له مع «الذئاب».

الأشواط الإضافية

خاضت ستة فرق الأشواط الإضافية في ثلاث مباريات هي الظفرة مع العروبة، والحمرية مع «جلف إف سي»، ويونايتد مع «سيتي»، إذ تم حسم النتيجة في أول مباراتين بينما لجأ يونايتد و«سيتي» الى ركلات الترجيح لحسم النتيجة، وشهدت الأشواط الستة تسجيل العروبة هدفين وكل من الظفرة و«جلف إف سي» هدفاً واحداً، كما تعكس الاستعداد البدني للفرق بشكل بارز.

المدرب المؤقت

نجح مدرب دبا الفجيرة المؤقت محمد عبيد الخديم في إعادة فريقه نغمة الانتصارات بعد أن قاد فريقه في المباراة التي فاز بها على الفجيرة بهدف نظيف، منهياً حالة عدم الفوز التي واكبت النواخذة في دوري الدرجة الأولى وكلفته خسارة خمس نقاط مؤثرة، كما عاد فريق العربي لتحقيق الفوز بعد خسارة وتعادلين في ثلاث مواجهات متتالية.

البدلاء والأسلوب الدفاعي

استثمرت بعض فرق الدرجة الأولى مباريات الدور التمهيدي الثاني للعب باللاعبين البدلاء بهدف إراحة الأساسيين بعد خمس جولات من اللعب في أجواء مناخية حارة ورطوبة عالية، ومنها الظفرة الذي لعب بثمانية بدلاء والتعاون بتسعة بدلاء، كما خاضت معظم الفرق مبارياتها بالأسلوب الدفاعي رغبة منها في الوصول لضربات الترجيح.

العروبة بلا خسارة

واصل فريق العروبة نغمة الانتصارات في الموسم الحالي محققاً انتصاره السادس على التوالي من دون أي تعادل أو خسارة بعد فوزه المثير على مضيفه الظفرة 3-2، الأمر الذي يحدث للمرة الأولى.