الامارات | منصور بن محمد: دبي مستمرة في تعزيز مكانتها على خارطة الرياضة العالمية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي أن دبي مستمرة في تعزيز مكانتها المرموقة على خارطة الرياضة العالمية، بوصفها وجهة نموذجية لاستضافة وتنظيم الأحداث والفعاليات والبطولات الرياضية الكبرى في مختلف الألعاب الرياضية على مدار العام، بما يسهم في إثراء المشهد الرياضي المزدهر في الإمارة، استناداً إلى ما تتمتع به من عوامل ومقومات النجاح والتميز سواء من ناحية البنية التحتية المتطورة والمرافق الرياضية والسياحية والخدمية المتميزة والملاعب عالمية المستوى.

وأشار سموه إلى أن جودة الحياة في دبي بصورة عامة وبيئتها المدعومة بكل مقومات الجذب، تمنح عشاق مختلف الألعاب الرياضية، من داخل الدولة وخارجها، فرصة متابعة أهم فرقها ونجومها، فضلاً عن أثر ذلك في استقطاب الشركاء العالميين الذين يثقون بقدرة أبناء الإمارات على تنظيم أهم وأنجح الأحداث الرياضية الكبرى ضمن مسابقات تستقطب أعداداً كبيرة من الزوار ومتابعي الفعاليات الكبرى التي تجمع نخبة الرياضيين والمنتخبات من مختلف أنحاء المنطقة والعالم.

جاء ذلك خلال ترؤس سموه لاجتماع مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي الذي عقد في مقر المجلس بحضور نائب رئيس مجلس دبي الرياضي مطر الطاير، وعضو مجلس الإدارة مريم الحمادي، وأعضاء المجلس.

وقال سمو الشيخ منصور بن محمد خلال اللقاء: «إن تنظيم نهائيات كأس العالم لكرة القدم الشاطئية في دبي فبراير المقبل للمرة الثانية في تاريخ البطولة، بعد الاستضافة الناجحة للبطولة في عام 2009، يؤكد ثقة الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بقدرات أبناء الإمارات في تنظيم نسخة رائعة وتاريخية للبطولة، كما أن ترحيب ممثلي المنتخبات المشاركة في البطولة والذي لمسناه من خلال حضورهم فعالياتها التمهيدية وقرعة المنافسات، مؤشرات تؤكد مكانة دبي في قلب الحراك الرياضي العالمي، وحرص مختلف الرياضيين في كل الألعاب على الحضور والتنافس بين جمهور كبير من جالياتهم التي تعيش في الدولة بسعادة».

وتعود إلى دبي أشهر وأغلى البطولات البحرية وهي جولة الجائزة الكبرى للإبحار، إذ تقام قبالة سواحل دبي الجولة السادسة من البطولة العالمية وذلك للعام الثاني على التوالي بعد النجاح الكبير الذي حققته البطولة في العام الماضي، وستكون عودة البطولة مقرونة باسم عالمي جديد وهو سباق جائزة طيران الإمارات دبي الكبرى للإبحار، وتقام منافساتها في ميناء راشد أقدم موانئ دبي خلال يومي 9 و10 ديسمبر المقبل.

وجرى خلال الاجتماع الذي حضره أعضاء مجلس دبي الرياضي: سامي القمزي، وجمال المري، وموزة المري، وأمين عام المجلس سعيد حارب، ومساعد الأمين العام للمجلس ناصر أمان آل رحمة، استعراض مواضيع عدة وفي مقدمتها الفعاليات الرياضية التي تواصل دبي إطلاقها وتقديمها للعالم أو تنظيمها بالتعاون مع منظمين عالميين واتحادات رياضية دولية كبرى خلال الفترة المقبلة، وخطة المجلس لاستضافة وتنظيم الفعاليات والبطولات الكبرى حتى العام 2033.

كما استعرض الاجتماع تقارير اللجان الدائمة في المجلس وهي: لجنة التطوير والتميز الرياضي، ولجنة المرأة والرياضة، ولجنة الاستثمار، ولجنة تطوير شركات كرة القدم، حيث قدمت كل لجنة تقريراً حول ما تم إنجازه ضمن خطط العمل المعتمدة من قبل مجلس الإدارة.

ووجّه سمو رئيس مجلس دبي الرياضي بمواصلة العمل لتحقيق المزيد من النمو للقطاع الرياضي في دبي، لاسيما في مجال تنظيم واستضافة البطولات الدولية المختلفة، والمحافظة على مستوى الجودة في جميع فروع وقطاعات العمل والتطوير المستمر لجميع العناصر في المنظومة الرياضية في دبي بما ينسجم مع توجيهات الحكومة الرشيدة ومستوى جودة الحياة.

كذلك ناقش المجلس مواضيع عدة متصلة بالحركة الرياضية في إمارة دبي، وتم اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها من أجل تعزيز العمل الرياضي والتطوير المستمر لجميع عناصر القطاع الرياضي وتعزيز مساهمته في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها دبي في مختلف المجالات.

• منافسات الجولة السادسة من «الجائزة الكبرى للإبحار» في ميناء راشد يومي 9 و10 ديسمبر المقبل.

• مجلس دبي الرياضي يناقش الفعاليات الرياضية وخطة استضافة وتنظيم الفعاليات والبطولات الكبرى حتى 2033.