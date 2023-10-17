الامارات | البلوشي يظفر بسباق الحديريات للدراجات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز دراج فريق شرطة دبي أحمد البلوشي بسباق الحديريات للدراجات في أبوظبي الذي أقيم لمسافة 68 كم بمشاركة 94 دراجاً من مختلف الفرق.

ونجح البلوشي في تحقيق المركز الأول على الترتيب العام للسباق، وجاء في المركز الثاني ماجد الصايغ من فريق تورك، ثم حميد الزعابي من فريق ياسي. وفي فئة المؤسسات نجح البلوشي أيضاً في تحقيق المركز الأول أيضاً، ثم زميله سعيد حسن ثانياً، وهلال الحربي من فريق وزارة الدفاع في المركز الثالث.

وفي فئة هواة أفراد مواطنين، فاز عبدالعزيز صلاح بالمركز الأول، يليه منصور الجبري، ثم خلفان الجبري.

وفي سباق هواة أفراد مقيمين فاز نسيم السعيدي بالمركز الأول، ثم ياسين حمزة، وسعيد البلوشي.

وفي فئة الماسترز، فاز إبراهيم الغافري من وزارة الدفاع بالمركز الأول، ثم خالد البلوشي من الفريق نفسه، ومحمد المنصوري.