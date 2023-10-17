شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو يعالج أخطاء دفاع بيراميدز قبل مواجهة مودرن فيوتشر فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استغل البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، فترة توقف مسابقة الدورى بسبب معسكر المنتخب الوطنى الأول فى الإمارات، والذى خاض خلاله وديتي زامبيا والجزائر فى إطار الإعداد للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم، وبطولة كأس أمم أفريقيا 2024 بكوت ديفوار، لعلاج الأخطاء الدفاعية التى يرتكبها خط الدفاع، وتؤدى لاستقبال أهداف، وهو الأمر الذى يؤرق الجهاز الفني الفترة الحالية.

وخصص باتشيكو حصصاً تدريبية لمدافعي الفريق السماوي لتحسين الأداء الدفاعي للفريق، والعمل على تصحيح تمركز اللاعبين، خاصة فى عملية الرقابة اللصيقة، ويرغب الجهاز الفني فى تحسين هذا المركز تحديدًا استعدادًا لدور مجموعات دورى أبطال أفريقيا، نظرًا لوقوع بيراميدز في مجموعة نارية تضم كلاً من نواذيبو الموريتاني ومازيمبي الكنغولي و صن داونز الجنوب أفريقي.