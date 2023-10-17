موعد انضمام دولي الزمالك للتدريبات استعدادا لسموحة



محمد اسماعيل - القاهرة - تقرر أن ينضم الثلاثي الدولي لنادي الزمالك إلى التدريبات غدا الأربعاء، عقب عودتهم من المشاركة مع المنتخب الوطني في وديتي زامبيا والجزائر.

وانضم لصفوف المنتخب المصري الوطني في المعسكر الماضي من نادي الزمالك الثلاثي، محمد صبحي وأحمد فتوح وأحمد سيد زيزو.

ويعمل الكولومبي خوان أوسوريو المدير الفني للفريق، على تجهيز الثلاثي من أجل المشاركة مع الزمالك في المواجهة المقبلة أمام سموحة في بطولة الدوري المصري الممتاز، المقرر لها السبت المقبل.

وفضل المدير الفني الكولومبي، إراحة اللاعبين من المران اليوم، عقب وصولهم منذ ساعات فقط، مع بعثة المنتخب الوطني من دولة الإمارات، خوفا من تعرضهم للإرهاق.