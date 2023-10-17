شكرا لقرائتكم خبر عن المؤتمر الثانى للتأهيل والتعافى للرياضيين وذوى الهمم يختتم فعالياته اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتمت فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر الدولي الثاني للتأهيل والتعافي، الذي يقام تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة ووزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع مؤسسة سكاي لايف للصحة والقوام السليم، وبالتعاون مع الإدارة العامة للسياحة والفعاليات الرياضية (الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير) والإدارة العامة لعلم النفس الرياضي (الإدارة المركزية للطب الرياضي)،

وتضمن المؤتمر إقامة ورش عمل، خاصة لأخصائي العلاج الطبيعي داخل مصر والعاملين في الأندية والاتحادات الرياضية، لشرح كافة الأمور المتعلقة بإصابات الملاعب، من خلال نخبة من الخبرات والكوادر في الطب الرياضي على المستوى العالمي.

كما شهد المؤتمر ورش عمل لذوي القدرات الخاصة، لكيفية تأهيلهم والعمل على دمجهم في المجتمع المصري بالشكل السليم، حيث إنهم أبرز الفئات التي تحظى باهتمام واسع من جانب الدولة، لذلك يعد المؤتمر خطوة بناءة تسعى لتحويلهم لفئة قادرة على التعايش والإنتاجية وزيادة دمجهم بالمجتمع.

كما تم عرض أحدث التقنيات العالمية في مجالات التأهيل والتعافي في كل القطاعات الطبية على هامش المؤتمر، الذي شهد مشاركة فعالة من أطباء وزارة الشباب والرياضة ووزارة التضامن الاجتماعي، من أجل تدريبهم وإطلاعهم على أحدث التقنيات العالمية في المجالات الطبية.

وأشاد الحضور من الدول المشاركة في المؤتمر الدولي الثاني للتأهيل والتعافي، بالمستوى التنظيمي لفعاليات المؤتمر، حيث أكدوا أن مصر تمتلك قدرة تنظيمية على مستوى عالمي، وقادرة على تنظيم كل الأحداث الكبرى في كافة المجالات.

وقال الدكتور صلاح سيد علي، استشاري العلاج الطبيعي للأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة ومقرر المؤتمر الدولي للتأهيل والتعافي، إن المؤتمر شهد حضورا كثيفا من طلاب كليات العلاج الطبيعي، من أجل التعرف على أحدث التقنيات في مجالات التأهيل والتعافي، والاستفادة من الكوادر الطبية التي تواجدت في النسخة الثانية من المؤتمر.

وأوضح أن النسخة الثانية من المؤتمر شهدت نجاحا كبيرا، وإشادات من كل المحاضرين الأجانب خلال المؤتمر، بالمستوى التنظيمي، كما أن جلسات المؤتمر تناولت العديد من القضايا الطبية المهمة والتي تخدم قطاعا كبيرا من المجتمع المصري، وليس الرياضيين فقط، من أجل إطلاع الكوادر الطبية المصرية على أحدث الأبحاث على المستوى العالمي.

فيما أشار الدكتور إبراهيم الزهيري عميد كلية العلاج الطبيعي بجامعة الحياة ورئيس اللجنة العلمية في المؤتمر الدولي للتأهيل، إلى أن المادة العلمية في المؤتمر شهدت تناول العديد من الأبحاث الجديدة على الساحة العالمية، وتمت مناقشتها جميعا وطرحها ومناقشتها خلال جلسات المؤتمر.

وأكد أن المؤتمر حرص على تدريب الكوادر المصرية الطبية بالشكل الأمثل على أحدث التقنيات وكيفية التعامل مع كل الإصابات والمشكلات التي تواجههم، خلال ورش المؤتمر والدورات التأهيلية التي شهدت مشاركة كبيرة من كل القطاعات المصرية.

وتسعى وزارة الشباب والرياضة ووزارة التضامن الاجتماعي خلال هذا المؤتمر إلى تبادل ونقل الخبرات العالمية في مجالات التأهيل الرياضي والعلاج الطبيعي، للاستفادة منها محلياً عن طريق ورش العمل التي ستقام على هامش المؤتمر الثاني للتأهيل والتعافي، والذي سيشهد مشاركة العديد من الخبراء العالميين في العديد من المجالات الطبية.