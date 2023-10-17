موعد مباراة الزمالك وسموحة فى الدورى والقناة الناقلة

القاهرة - سامية سيد - يواصل فريق الزمالك بقيادة الكولومبى أوسوريو تدريباته اليوم، الثلاثاء بعد انتهاء الراحة السلبية التى حصل عليها الفريق، ضمن خطة الاستعداد لمواجهة سموحة بالدوري المصري

ونجح شيكابالا فى منح الزمالك أول انتصار بالموسم الجارى من الدوري المصري، بعدما سجل هدف الفوز على البنك الأهلى فى الدقيقة 90 والأخيرة من الوقت الأصلي، من تسديدة قوية للغاية، بعد التعادل في أول جولتين مع بيراميدز والمقاولون العرب، رفع رصيد الزمالك إلى 5 نقاط يحتل بها المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري.



موعد مباراة الزمالك وسموحة بالدوري

ويستعد الزمالك لمواجهة سموحة فى السابعة مساء السبت المقبل باستاد القاهرة الدولى، فى الأسبوع الرابع من عمر الدورى المصرى الجديد (دورى نايل) 2023 - 2024.



القناة الناقلة لمباراة الزمالك وسموحة

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وسموحة فى الدوري مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.