شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. الظهور الأول لأسامة عرابى وأحمد كشرى مع الأهلي والان مع تفاصيل الخبر
ولد أحمد كشرى يوم 8 يناير عام 1973، وبدأ مسيرته مع الساحرة المستديرة لاعبًا فى صفوف المقاولون العرب عام 1986، وسط توقعات له بمستقبل مميز للغاية، إلا أنه فوجئ بقرار رحيله عن الفريق بعد 7 سنوات قضاها ضمن صفوف الذئاب، إلا أنه عندما تم تصعيده تقرر الاستغناء عنه.
وتلقى كشرى قرار استغناء المقاولون العرب عن خدماته بصدمة كبيرة كانت كفيلة أن تنهى مسيرته مع الساحرة المستديرة، ودخل فى نوبة بكاء شديدة، متجهًا للعب فى صفوف فريق الشرقية للدخان، وتألق معهم حيث سجل 30 هدفًا وحصل على هداف الدوري، وهو ما دفع المقاولون العرب، لمحاولة استعادة خدماته؟
ومع محاولات المقاولون العرب استعادة اللاعب مرة أخرى، رفض كشرى العودة للفريق الذى استغنى عنه، لينتقل إلى النادي الأهلي الذى وجد فيه شهرته ونجوميته، وسط استقبال حافل من أهله وجيرانه بالطبل البلدى والمزمار، بمنطقة الدرب الأحمر بالطبل والمزمار، احتفالًا بأهدافه فى أولى مبارياته بالدورى كانت أمام الأوليمبي، حيث سجل 3 أهداف بالقدم اليمنى وآخر باليسرى وثالث بالرأس.
كشرى صاحب الـ 13 هدفاً على مستوى البطولات العربية مع الأهلي سجل خمسة أهداف فى شباك شباب رفح الفلسطينى بالبطولة العربية بالقاهرة عام 1996 كأكثر عدد من الأهداف يسجله لاعب فى تاريخ الأهلى بالمنافسات العربية، كما شارك مع منتخب مصر فى كأس الأمم الأفريقية 1996.
كشري، له مسيرة تدريبية رائعة، كونه أحد المدربين الشباب الواعدين، وسبق له تولى تدريب فريق النصر للتعدين فى أولى تجاربه بالدورى الممتاز، عندما تولى المهمة وسط تجربة محفوفة بالمخاطر فى آخر مسابقة الدورى 2017 وقتها.
كما أن كشري، نجح فى الفوز على حسن شحاتة، عندما كان مدربًا للنصر للتعدين ووقت تولى المعلم تدريب بتروجت،وسبق وأن تولى أيضًا تدريب نادى الترسانة، بالإضافة لتوليه مهمة تدريب بلدية المحلة، وكان أيضًا له تجربة دولية بتدريب منتخب جيبوتي، عام 2018 الماضي، فضلًا عن أنه سبق له تولى مهمة التدريب فى منصب قطاع الناشئين بالنادى الأهلي.
واستطاع كشرى إبان تدريبه للإنتاج الحربى وأسوان، أن يثبت بما لا يدع مجالاً للشك أنه واحداً من المدربين الذين يستحقون التواجد فى دورى الأضواء والشهرة.
فى مثل هذا اليوم 17 أكتوبر 1982، ألحق الأهلى بالأولمبى هزيمة قاسية باستاد الإسكندرية بلغت نصف دستة أهداف فى شباك حليمو، سجل زكريا ناصف زيكو "هاتريك" وفوزى سكوتى هدفين، واختتم مختار مختار مهرجان الأهداف، كما أهدر مصطفى يونس ضربة جزاء فى الشوط الأول، وشهدت المباراة الظهور الأول لأسامة عرابى الذى حل بديلا لمختار مختار.
ولد أسامة عرابى فى 25 يناير 1962، والتحق بالنادى الأهلى عام 1975 وعمره 13 عاما، ولم ينجح فى الاختبارات وتكرر نفس الموقف عام 1978 وذهب إلى المقاولون العرب عام 1981 لكنهم لم يقتنعوا به بعد أن تدرب مع الفريق الأول لمدة أسبوعين.
اتجه عرابى مرة أخرى إلى الأهلى بصحبة مشجع أهلاوى يدعى عبد المنعم محمد علي، وقدمه إلى أحمد ماهر مدرب فريق 21 سنة آنذاك، الذى ضمه للفريق، وفى عام 1982 صعده محمود الجوهرى مدرب الأهلي وعبد العزيز عبد الشافى مدير الكرة إلى الفريق الأول.
لعب أسامة عرابى أول مباراة رسمية فى موسم 82/1983 فى الأسبوع الرابع من الدورى الممتاز أمام الأولمبى وفاز الأهلى 6/صفر سجل زكريا ناصف 3 أهداف وفوزى سكوتى هدفين ومختار مختار هدفا، ولعب أسامة عرابى آخر 20 دقيقة فى المباراة بدلا من مختار مختار.
البداية الحقيقية لأسامة عرابى كانت فى موسم 83/1984 واستمر طوال 16 موسما حتى نهاية موسم 98/1999 حقق خلالها مع الأهلى الفوز بـ28 بطولة وهو رقم قياسى لم يسبق لأى لاعب بالأهلى تحقيقه حيث فاز بدرع الدورى 10 مواسم وأحرز كأس مصر 8 مرات.
كما فاز عرابى بكأس أفريقيا للأندية أبطال الدورى مرة واحدة عام 1987 وكأس أبطال الكؤوس 4 مرات أعوام 84، 85، 86، 1993 وكأس الأفرو آسيوية عام 1989 وحقق مع الأهلى 4 كؤوس عربية أبطال الكؤوس عام 1995 وأبطال الدورى عام 1996 والنخبة العربية مرتين عام 1997 بالمغرب و1998 بتونس.
شارك عرابى فى نهائيات كأس العالم بإيطاليا عام 1990 ولعب مباراة مصر مع أيرلندا بالكامل وانتهت بالتعادل السلبى يونيو 1990 بمدينة باليرمو وأدارها البلجيكى فان لانجينهوف.
طوال مسيرته كلاعب لم يحصل سوى على كارت أحمر واحد فقط، وكان فى مباراة الزمالك، ولم يسجل سوى 12 هدفا فقط عبر مسيرته الكروية.
عمل أسامة عرابى بعد اعتزاله الكرة مدربا للفريق الأول بالأهلى موسم 2001/2002 مع المدير الفنى البرتغالى مانويل جوزيه والمدرب العام مختار مختار والمدرب حسام البدري، وساهم معهم فى فوز الأهلى بكأس رابطة الأبطال وكأس السوبر الإفريقي، وعمل مديرا فنيا لنادى الإنتاج الحربي، ومدربا عاما مع حسام البدرى فى المنتخب الأولمبى ثم تولى تدريب عدد من أندية الدوري.
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