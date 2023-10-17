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أبطال الأثقال ولدوا من رحم المعاناة.. أبرز تصريحات كريم كحلة فى ندوة الخليج 365

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القاهرة - سامية سيد - أطلق كريم كحلة، بطل رفع الأثقال الحاصل على ذهبيتى بطولة العالم للأثقال الأخيرة بالمملكة العربية ، العديد من التصريحات الخاصة بعدد من الملفات على صعيد اللعبة ومنها الحديث حول الدورة الأولمبية المقبلة فى ندوة الخليج 365.

 

وجاءت أبرز تصريحات كريم كحلة كالتالى:

 

ـ ممارسو الأثقال من طبقات فقيرة ولدت من رحم المعاناة

 

ـ بدأت رفع الأثقال فى صالة مهجورة بالمطرية ومحمد إيهاب مثلى الأعلى

 

 ـ تقارب المستوى سبب صعوبة المنافسة الأولمبية

 

ـ حملات التوعية ضرورية لمنع الوقوع فى فخ المنشطات

 

 

 

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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