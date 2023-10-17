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شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال الأثقال ولدوا من رحم المعاناة.. أبرز تصريحات كريم كحلة فى ندوة الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أطلق كريم كحلة، بطل رفع الأثقال الحاصل على ذهبيتى بطولة العالم للأثقال الأخيرة بالمملكة العربية السعودية، العديد من التصريحات الخاصة بعدد من الملفات على صعيد اللعبة ومنها الحديث حول الدورة الأولمبية المقبلة فى ندوة الخليج 365.
وجاءت أبرز تصريحات كريم كحلة كالتالى:
ـ ممارسو الأثقال من طبقات فقيرة ولدت من رحم المعاناة
ـ بدأت رفع الأثقال فى صالة مهجورة بالمطرية ومحمد إيهاب مثلى الأعلى
ـ تقارب المستوى سبب صعوبة المنافسة الأولمبية
ـ حملات التوعية ضرورية لمنع الوقوع فى فخ المنشطات
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