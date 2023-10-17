شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال الأثقال ولدوا من رحم المعاناة.. أبرز تصريحات كريم كحلة فى ندوة الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق كريم كحلة، بطل رفع الأثقال الحاصل على ذهبيتى بطولة العالم للأثقال الأخيرة بالمملكة العربية السعودية ، العديد من التصريحات الخاصة بعدد من الملفات على صعيد اللعبة ومنها الحديث حول الدورة الأولمبية المقبلة فى ندوة الخليج 365. وجاءت أبرز تصريحات كريم كحلة كالتالى: ـ ممارسو الأثقال من طبقات فقيرة ولدت من رحم المعاناة ـ بدأت رفع الأثقال فى صالة مهجورة بالمطرية ومحمد إيهاب مثلى الأعلى ـ تقارب المستوى سبب صعوبة المنافسة الأولمبية ـ حملات التوعية ضرورية لمنع الوقوع فى فخ المنشطات

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