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كولر يتحفظ على تطبيق سياسة التدوير فى حراسة مرمى الأهلي

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القاهرة - سامية سيد - يتحفظ الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارسيل كولر على فكرة تطبيق سياسة التدوير بين حراس مرمى الفريق الأحمر خلال الفترة الحالية، ويرغب المدرب السويسرى فى الإبقاء على محمد الشناوي دون تغيير، فى ظل قناعته التامة بقدرات الشناوي، ويرى أن مركز حراسة المرمى ليس بحاجة للتدوير، بعكس باقى المراكز، لاسيما أن حارس المرمى لا يبذل نفس المجهود البدنى الذى يبذله باقي اللاعبين.

 

ويرفض مارسيل كولر فكرة التدوير فى مركز حراسة المرمى، أياً كان المنافس أو البطولة التى يشارك فيها الأهلي، ويرى أن منح الفرصة لباقي حراس المرمى سواء مصطفى شوبير أو حمزة علاء أو مصطفى مخلوف سيكون فى نطاق ضيق ووفقا للظروف المحيطة.

 

فى سياق آخر، يواجه السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الاهلى، أزمة قبل مواجهة سيمبا التنزانى فى ربع نهائي دوري السوبر الأفريقى المقرر لها الجمعة المقبل فى دار السلام.

ويعانى كولر من عدة غيابات ضربت خط وسط فريقه قبل المباراة المرتقبة، حيث خرج إمام عاشور من حسابات الجهاز الفني لفريقه كونه يحتاج لعشرة أيام قبل الانتظام فى التدريبات الجماعية بسبب معاناته من الإصابة بكدمة شديدة فى الساق ومعها جزع فى الرباط الخارجي للأنكل.

كما تأكد استمرار غياب عمرو السولية، الذى يعانى من شد فى العضلة الخلفية منذ نهاية الموسم الماضى، بجانب غموض موقف كريم نيدفيد الذى يعانى من الإصابة ولم يشارك فى أي مباراة منذ عودته من الإعارة من فيوتشر.

ويغيب المالى أليو ديانج عن استعدادات المارد الأحمر لمواجهة بطل تنزانيا بسبب ارتباطه بأداء مباريات الأجندة الدولية مع منتخب بلاده، وسيعود قبل 24 ساعة فقط من السفر لتنزانيا، كما يتواجد مروان عطية لاعب وسط الأهلى فى صفوف منتخب مصر الذى يستعد لمواجهة الجزائر ودياً.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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