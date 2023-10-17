شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يتحفظ على تطبيق سياسة التدوير فى حراسة مرمى الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتحفظ الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارسيل كولر على فكرة تطبيق سياسة التدوير بين حراس مرمى الفريق الأحمر خلال الفترة الحالية، ويرغب المدرب السويسرى فى الإبقاء على محمد الشناوي دون تغيير، فى ظل قناعته التامة بقدرات الشناوي، ويرى أن مركز حراسة المرمى ليس بحاجة للتدوير، بعكس باقى المراكز، لاسيما أن حارس المرمى لا يبذل نفس المجهود البدنى الذى يبذله باقي اللاعبين.

ويرفض مارسيل كولر فكرة التدوير فى مركز حراسة المرمى، أياً كان المنافس أو البطولة التى يشارك فيها الأهلي، ويرى أن منح الفرصة لباقي حراس المرمى سواء مصطفى شوبير أو حمزة علاء أو مصطفى مخلوف سيكون فى نطاق ضيق ووفقا للظروف المحيطة.

فى سياق آخر، يواجه السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الاهلى، أزمة قبل مواجهة سيمبا التنزانى فى ربع نهائي دوري السوبر الأفريقى المقرر لها الجمعة المقبل فى دار السلام.