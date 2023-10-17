شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يتحفظ على تطبيق سياسة التدوير فى حراسة مرمى الأهلي والان مع تفاصيل الخبر
ويرفض مارسيل كولر فكرة التدوير فى مركز حراسة المرمى، أياً كان المنافس أو البطولة التى يشارك فيها الأهلي، ويرى أن منح الفرصة لباقي حراس المرمى سواء مصطفى شوبير أو حمزة علاء أو مصطفى مخلوف سيكون فى نطاق ضيق ووفقا للظروف المحيطة.
ويعانى كولر من عدة غيابات ضربت خط وسط فريقه قبل المباراة المرتقبة، حيث خرج إمام عاشور من حسابات الجهاز الفني لفريقه كونه يحتاج لعشرة أيام قبل الانتظام فى التدريبات الجماعية بسبب معاناته من الإصابة بكدمة شديدة فى الساق ومعها جزع فى الرباط الخارجي للأنكل.
كما تأكد استمرار غياب عمرو السولية، الذى يعانى من شد فى العضلة الخلفية منذ نهاية الموسم الماضى، بجانب غموض موقف كريم نيدفيد الذى يعانى من الإصابة ولم يشارك فى أي مباراة منذ عودته من الإعارة من فيوتشر.
ويغيب المالى أليو ديانج عن استعدادات المارد الأحمر لمواجهة بطل تنزانيا بسبب ارتباطه بأداء مباريات الأجندة الدولية مع منتخب بلاده، وسيعود قبل 24 ساعة فقط من السفر لتنزانيا، كما يتواجد مروان عطية لاعب وسط الأهلى فى صفوف منتخب مصر الذى يستعد لمواجهة الجزائر ودياً.
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