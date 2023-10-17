شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يخوض مرانه الأخير قبل السفر للبحرين لمواجهة الزمالك فى سوبر السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق كرة سلة الأهلى، بقيادة الإسبانى أوجستى بوش، اليوم آخر تدريباته قبل السفر إلى البحرين غدا، الأربعاء، لمواجهة الزمالك فى مباراة سوبر كرة السلة، فى المباراة التى تقام الجمعة المقبل بالعاصمة البحرينية المنامة بين الأهلى حامل لقبى الدورى وكأس مصر، والزمالك وصيف كأس مصر.

وكان الاتحاد المصرى قد وقع بروتوكول تعاون مع الاتحاد البحرينى لكرة السلة فى حفل أقيم بالقاهرة، ونص على إقامة كأس السوبر المصرى فى البحرين، بالإضافة لعدة أوجه أخرى للتعاون خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن أوجستى بوش المدير الفنى عقد جلسة أمس مع رئيس النادى تم خلالها مناقشة تراجع نتائج الفريق فى الفترة الأ×يرة ، منها احتلال المركز الرابع بالبطولة العربية بقطر، و كذلك رابع كأس العالم لأندية السلة بسنغافورةأيضا .