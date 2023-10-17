شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يعود للقاهرة اليوم بعد مواجهتى زامبيا والجزائر ودياً بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصل بعثة منتخب مصر الأول إلى القاهرة، فى الخامسة مساء اليوم الثلاثاء، قادمة من الإمارات بعد مواجهتى زامبيا والجزائر ودياً ضمن خطة الإعداد لبطولة أمم أفريقيا المقبلة وتصفيات كأس العالم 2026.

ويعود لاعبو النادي الأهلي إلى القاهرة ضمن بعثة المنتخب الي القاهرة قبل التوجه إلى تنزانيا غدا، الأربعاء، لمواجهة سيمبا التنزاني فى ذهاب ربع نهائي دوري السوبر ليج الأفريقي يوم 20 أكتوبر الجاري.

وأسفرت قرعة منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023، التى سوف تقام بكوت ديفوار مطلع العام المقبل، عن وقوع منتخب مصر فى المجموعة الثانية، بجانب منتخبات غانا، والرأس الأخضر، وموزمبيق.

وتقام البطولة فى كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير من عام 2024، وتعد هذه هى المرة الثانية التى تستضيف فيها كوت ديفوار البطولة بعد نسخة عام 1984 وحينها ودع الأفيال البطولة من دور المجموعات.

وكان المنتخب المصرى خسر لقب النسخة الماضية 2021 بالكاميرون بالهزيمة أمام السنغال في المباراة النهائية بركلات الترجيح خلال شهر فبراير 2022.

ويبحث منتخب مصر عن اللقب الثامن فى تاريخه فى هذه النسخة، إذ يتربع الفراعنة على عرش المنتخبات الأكثر تتويجًا بأمم إفريقيا بـ7 ألقاب.

وتقام البطولة بنظام المجموعات في البداية، حيث ستقسم الفرق إلى 6 مجموعات، على أن يتأهل 16 فريقا إلى الأدوار الإقصائية، هم الـ 12 أصحاب المركزين الأول والثاني، و4 من أفضل أصحاب المركز الثالث.

جدول مباريات مصر فى كأس الأمم الأفريقية 2023

الجولة الأولى يواجه موزمبيق في السابعة مساء يوم الأحد 14 يناير

الجولة الثانية يلتقي مع غانا في العاشرة مساء يوم الثلاثاء 18 يناير

الجولة الثالثة يواجه كاب فيردي في العاشرة مساء يوم الاثنين 22 يناير.

كما أعلن كاف أن مباريات منتخبنا الوطني في المجموعة الثانية ستقام على ملعب فيلكس أوفوي بوانيي، والذي يتسع لـ50 ألف متفرج.

ويقام دور الـ16 في البطولة الأفريقية خلال الفترة من 27 لـ30 يناير وسيكون طريق منتخب مصر كالتالى..

حال استمرار منتخبنا الوطني في البطولة وتأهل كمتصدر المجموعة سيلتقي مع المنتخب صاحب المركز الثالث من المجموعة الأولى أو الثالثة أو الرابعة.

حال الصعود في المركز الثاني سيلعب مع ثاني المجموعة السادسة.

حال التأهل كأفضل أصحاب الثلاثة مراكز ستواجه مصر المتصدر فى المجموعة الثالثة أو الرابعة.

دور ربع النهائى يلعب فى يومى 2 و3 فبراير 2024، أما موعيد نصف النهائى ستكون في يوم 7 فبراير، وتختتم البطولة يومى 10 و11 فبراير.

القنوات الناقلة لمباريات منتخب مصر فى كأس أمم أفريقيا 2023

مباريات منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا 2023 ستكون منقولة فضائيًا عبر قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري للمسابقة في الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.