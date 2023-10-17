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مدافع بيراميدز يخضع لفحوصات طبية جديدة بعد العودة من رحلة الإمارات

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القاهرة - سامية سيد - يخضع أحمد سامى، مدافع فريق بيراميدز، لفحوصات طبية جديدة تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور مصطفى المنيرى، للوقوف على حالة اللاعب بعدما كان ضمن قائمة منتخب مصر فى معسكر الإمارات، رغم تعرضه للإصابة بجذع فى أربطة الكاحل، تعرض لها خلال مواجهة إنبى قبل سفر بعثة المنتخب.

 

ويرغب الجهاز الفني لبيراميدز في الوقوف على الحالة الصحية التي وصل لها أحمد سامى بعد مرحلة التأهيل التى خاضها تحت إشراف الجهاز الطبي لمنتخب مصر.

 

واستغل البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، فترة توقف مسابقة الدورى بسبب معسكر المنتخب الوطنى الأول فى الإمارات، والذى خاض خلاله وديتي زامبيا والجزائر فى إطار الإعداد للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم، وبطولة كأس أمم أفريقيا 2024 بكوت ديفوار، لعلاج الأخطاء الدفاعية التي يرتكبها خط الدفاع، وتؤدى لاستقبال أهداف، وهو الأمر الذى يؤرق الجهاز الفني في الفترة الحالية.

 

وخصص باتشيكو حصص تدريبية لمدافعي الفريق السماوي، من أجل تحسين الأداء الدفاعي للفريق، والعمل على تصحيح تمركز اللاعبين وخاصة في عملية الرقابة اللصيقة، حيث يرغب الجهاز الفني في تحسين هذا المركز تحديدًا استعدادًا لدور مجموعات دورى أبطال أفريقيا، نظرًا لوقوع بيراميدز في مجموعة نارية تضم كلاً من نواذيبو الموريتاني ومازيمبي الكنغولي و صن داونز الجنوب أفريقي.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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