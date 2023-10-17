شكرا لقرائتكم خبر عن مدافع بيراميدز يخضع لفحوصات طبية جديدة بعد العودة من رحلة الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع أحمد سامى، مدافع فريق بيراميدز، لفحوصات طبية جديدة تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور مصطفى المنيرى، للوقوف على حالة اللاعب بعدما كان ضمن قائمة منتخب مصر فى معسكر الإمارات، رغم تعرضه للإصابة بجذع فى أربطة الكاحل، تعرض لها خلال مواجهة إنبى قبل سفر بعثة المنتخب.

ويرغب الجهاز الفني لبيراميدز في الوقوف على الحالة الصحية التي وصل لها أحمد سامى بعد مرحلة التأهيل التى خاضها تحت إشراف الجهاز الطبي لمنتخب مصر.