شكرا لقرائتكم خبر عن مدافع بيراميدز يخضع لفحوصات طبية جديدة بعد العودة من رحلة الإمارات والان مع تفاصيل الخبر
ويرغب الجهاز الفني لبيراميدز في الوقوف على الحالة الصحية التي وصل لها أحمد سامى بعد مرحلة التأهيل التى خاضها تحت إشراف الجهاز الطبي لمنتخب مصر.
واستغل البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، فترة توقف مسابقة الدورى بسبب معسكر المنتخب الوطنى الأول فى الإمارات، والذى خاض خلاله وديتي زامبيا والجزائر فى إطار الإعداد للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم، وبطولة كأس أمم أفريقيا 2024 بكوت ديفوار، لعلاج الأخطاء الدفاعية التي يرتكبها خط الدفاع، وتؤدى لاستقبال أهداف، وهو الأمر الذى يؤرق الجهاز الفني في الفترة الحالية.
وخصص باتشيكو حصص تدريبية لمدافعي الفريق السماوي، من أجل تحسين الأداء الدفاعي للفريق، والعمل على تصحيح تمركز اللاعبين وخاصة في عملية الرقابة اللصيقة، حيث يرغب الجهاز الفني في تحسين هذا المركز تحديدًا استعدادًا لدور مجموعات دورى أبطال أفريقيا، نظرًا لوقوع بيراميدز في مجموعة نارية تضم كلاً من نواذيبو الموريتاني ومازيمبي الكنغولي و صن داونز الجنوب أفريقي.
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