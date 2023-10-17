شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يبدأ تجهيز كريم الدبيس للمشاركة مع الأهلى أمام سيمبا التنزانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحاول مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، تجهيز كريم الدبيس ظهير أيسر الفريق الأحمر تحسباً للاستعانة به والمشاركة أساسياً فى مباراة سيمبا التنزاني الجمعة المقبل، فى افتتاح بطولة دوري السوبر الأفريقى لكرة القدم، فى ظل تأخر وصول التونسي على معلول من اليابان بعد مواجهة منتخب بلاده أمام منتخب الساموراي.

وجاء تفكير الجهاز الفني للأهلي فى تجهيز كريم الدبيس، فى ظل غموض موقف علي معلول من المشاركة الأساسية أمام سيمبا التنزاني، لاسيما أن الدولي التونسي سيخوض مباراة مع منتخب تونس اليوم، ويعود من اليابان على تنزانيا، فى رحلة سفر قد تستغرق 20 ساعة.

ويخشى الجهاز الفني للأهلي من تعرض علي معلول للإجهاد حال مشاركته أساسيا في مباراة سيمبا، لذا يفكر في الاعتماد بشكل أساسي على كريم الدبيس، على أن يدفع بمعلول وفقا لظروف المباراة.

من جهته قرر مجلس إدارة النادي الأهلي تكليف طارق قنديل، عضو المجلس، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم فى تنزانيا، واستقر النادى الأهلى على السفر بطائرة خاصة إلى تنزانيا لمواجهة سيمبا فى ضربة البداية ببطولة الدورى الأفريقى لكرة القدم، وتقرر سفر الفريق غداً الأربعاء.