شكرا لقرائتكم خبر عن عمر كمال يدخل دائرة اهتمامات المصرى بعد اقتراب نهاية عقده مع مودرن فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل عمر كمال عبد الواحد، الجناح الأيمن لفريق مودرن فيوتشر، دائرة اهتمامات النادي المصري، خاصة مع العلاقة الطيبة التى تربط اللاعب بـ علي ماهر المدير الفني للفريق البورسعيدي، حيث عرف اللاعب طريق التألق سواء في المصري أو فيوتشر تحت قيادته.

وينتهي عقد عمر كمال عبد الواحد مع فريق مودرن فيوتشر بنهاية الموسم الجاري وبالتحديد يونيو 2024، ويحق لعمر كمال التوقيع لأي نادي في يناير المقبل مجاناً.

ويستعد النادى المصرى لمواجهة طلائع الجيش، يوم الجمعة المقبل الموافق 20 أكتوبر، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري.

وكان المصري قد فاز فى الجولة الماضية على فريق الداخلية بثلاثة أهداف مقابل هدف.

يذكر أن مروان حمدى، لاعب المصرى، حصل على جائزة أفضل لاعب فى مباراة فريقه أمام الداخلية التى جرت باستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز.

ويحتل النادي المصري المركز السادس في جدول مسابقة الدوري برصيد 6 نقاط بعدما خاض 3 مباريات، فاز في مباراتين وخسر واحدة، وسجل لاعبو المصري 4 أهداف واستقبلت شباكهم 5 أهداف أخرى.