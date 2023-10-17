شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تتجه أنظار عشاق ومتابعي الساحرة المستديرة حول ملاعب العالم اليوم عددا من المباريات، أبرزها إنجلترا وإيطاليا بالجولة الثامنة من تصفيات كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024"، والمغرب ضد ليبيريا فى مواجهة مؤجلة من التصفيات المؤهلة لأمم افريقيا 2023.

وتأتي مباريات اليوم الثلاثاء الموافق 17 من شهر أكتوبر الحالي على النحو التالي:

مواعيد مباريات تصفيات كأس أمم أوروبا يورو 2024



فنلندا × كازاخستان- الساعة 7 مساء

صربيا× الجبل الأسود- الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 3

ليتوانيا× المجر- الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 9

أيرلندا الشمالية× سلوفينيا- الساعة 9:45 مساء

سان مارينو × الجبل الدنمارك- الساعة 9:45 مساء

إنجلترا× إيطاليا- الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مالطة× أوكرانيا- الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 2

مواعيد مباريات تصفيات أمم إفريقيا



المغرب × ليبيريا- الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 6

مواعيد مباريات تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم



فنزويلا × تشيلي- الساعة 12 منتصف الليل

بارجواي × بوليفيا- الساعة 1:30 فجر الأربعاء

الإكوادور × كولومبيا- الساعة 2:30 فجر الأربعاء

أوروجواي× البرازيل- الساعة 3 فجر الأربعاء

بيرو× الأرجنتين- الساعة 5 فجر الأربعاء

مواعيد مباريات دولية ودية



أوغندا × زامبيا- الساعة 1 ظهرا

اليابان × تونس- الساعة 1:10 ظهرا

السعودية × مالي- الساعة 6 مساء

الإمارات × لبنان- الساعة 7 مساء

فرنسا × استكلندا- الساعة 9:45 مساء

كوت ديفوار × جنوب إفريقيا- الساعة 10 مساء

المكسيك × ألمانيا- الساعة 3 فجر الأربعاء

أمريكا × غانا- الساعة 3:30 فجر الأربعاء

مواعيد مباريات بطولة الأردن الدولية



العراق × الأردن- الساعة 1 ظهرا

قطر × إيران- الساعة 9 مساء.