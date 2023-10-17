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لو لم أحافظ على مكانتى لن ألعب مرة أخرى

شكرا لقرائتكم خبر عن بنات الإسماعيلية بيلعبوا أثقال بسببى.. أبرز تصريحات سارة سمير فى ندوة الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات