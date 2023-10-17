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شكرا لقرائتكم خبر عن بنات الإسماعيلية بيلعبوا أثقال بسببى.. أبرز تصريحات سارة سمير فى ندوة الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أطلقت سارة سمير، بطلة رفع الأثقال الأولمبية الحاصلة على ذهبيات بطولة العالم للأثقال الأخيرة بالمملكة العربية السعودية، العديد من التصريحات بعدد من الملفات على صعيد اللعبة، ومنها الحديث حول الدورة الأولمبية المقبلة، والوقوع فى فخ المنشطات، فى ندوة الخليج 365.
وجاءت أبرز تصريحات سارة سمير كالتالى:
الطموح والإصرار سر الحفاظ على مستواى
لو لم أحافظ على مكانتى لن ألعب مرة أخرى
رفع الأثقال تقع فى فخ المحظورات وليس المنشطات
أدوية الكحة واللحوم المستوردة ضمن جدول المحظورات
مفيش بيت فى إسماعيلية مفيهوش بنت مش بتلعب أثقال بسببى
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