شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يخطر لاعبيه الدوليين بالحضور لملعب الشواكيش غداً استعداداً لسموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينضم لاعبو الزمالك الدوليون لتدريبات الفريق الجماعية غدا الأربعاء، التى تقام على ملعب نادى الترسانة، بعد انتهاء معسكر منتخب مصر، عقب مواجهتى زامبيا والجزائر الوديتين في الإمارات، فى إطار الإعداد للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم، وبطولة كأس أمم أفريقيا 2024 بكوت ديفوار، حيث يعود للزمالك الثلاثى محمد صبحى، أحمد فتوح، أحمد سيد زيزو.

وطلب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق، من جهازه المعاون إعداد تقرير مفصل عن الثلاثي الدولى، والذى بناءً عليه سيتم تحديد البرنامج البدنى والتدريبى للاعبين في الفترة المقبلة، وقبل مواجهة سموحة المهمة فى مسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد فريق الزمالك لخوض مباراة سموحة المقرر لها 21 أكتوبر الجاري فى الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ويحتل الفارس الأبيض المركز السابع فى جدول دورى نايل برصيد 5 نقاط، حصدها من ثلاث مباريات.