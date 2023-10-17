بعد رحلة لندن.. أوسوريو يعود لقيادة تدريبات الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - عاد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لنادي الزمالك، لقيادة تدريبات الفريق الأبيض، استعدادا لمواجهة سموحة المقبلة في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وحصل المدير الفني الكولومبي، على راحة خلال الأيام الماضية، وتوجه للندن من أجل التواجد بجوار أسرته، قبل العودة مرة أخرى.

واستأنف الفريق الأبيض تدريباته أمس على ملعب الترسانة، تحت قيادة مدحت عبدالهادي المدرب العام الذي قاد التدريبات في غياب أوسوريو.

ويستعد الفريق الأول لنادي الزمالك لمواجهة سموحة، يوم السبت المقبل، على استاد القاهرة الدولي، في الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.