منتخب مصر يوضح موقف محمد صلاح من انتقادات عدم دعمه لفلسطين

الشارقة - اميمة ياسر -

علّق محمد غرابة، مدير منتخب مصر، على تبرع قائد المنتخب الوطني، محمد صلاح، إلى الشعب الفلسطيني، كما تحدث عن الاستعدادات للمنافسات القادمة.

وفي وقت سابق، أعلن رامي الناظر المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، عن تبرع محمد صلاح عبر المنظمة المصرية للشعب الفلسطيني وذلك كان أول تحرك من نجم ليفربول الإنجليزي بعد سلسلة من الهجوم عليه بسبب عدم التحدث عن الهجوم على الشعب الفلسطيني.

وفي تصريحات عبر برنامج "الماتش" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، قال "غرابة": "محمد صلاح قائد فعلًا، مسؤول واللاعبين كلهم مسؤولين منه، ويمتلك خبرات من اللعب في أوروبا، محترف جدًا، الناس تنظر إليه على أنه شيء كبير، ومع ذلك هو متواضع جدًا".

وأضاف مدير منتخب مصر: "صلاح تبرع لإغاثة الأشقاء في فلسطين، هجوم السوشيال ميديا أوقات يكون زائدًا عن الحد، لكن الرجل لا يحتاج أن يقول أنا تبرعت، الأمر ليس بالكلام بل بالأفعال".

وتابع: "محمد صلاح يفعل كل شيء بهدوء وفي السر ولا يحتاج أن يُعلن عنها، وأتمنى له التوفيق ونحصد معه بطولة ونصعد كأس العالم".

وأكمل "غرابة": "كلنا تحدثنا معه عن الهجوم الذي تعرض له، هو لا يحتاج للإعلان عن شيء يفعله، صدقة السر لماذا أعلنها؟ أنا عندما تحدثت معه قال من يريد أن يقل شيء فليقل، ولولا أن الهلال الأحمر أعلن تبرعه الموضوع كان سيمر دون أن يعلم أحد".

وعن استعدادات منتخب مصر للمنافسات القادمة، أوضح: "أمامنا مباراتين هامتين أمام جيبوتي وسيراليون في تصفيات كأس العالم، ومن الآن أيضاً نُحضر لكأس أمم إفريقيا".

وأضاف: "بالنسبة للترتيبات سيكون هناك سفر لـ كوت ديفوار في الفترة القادمة، لنقف على ترتيبات المعسكر، التفاصيل الصغيرة هي التي ستفرق في البطولة".

وتابع محمد غرابة: "تصفيات كأس العالم في شهر نوفمبر وسندخل معسكرًا وتركيزنا على مباراتي جيبوتي وسيراليون".

وكانت منتخب مصر قد خاض معسكراً خلال شهر أكتوبر الحالي، ولعب مباراتين وديتن أمام زامبيا والجزائر، فاز في الأولى بهدف وتعادل في الثانية 1-1.