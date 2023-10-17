شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف إلى عدد اللاعبين المتورطين في فضيحة مراهنات الدوري الإيطالي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

كشف تقرير عن إمكانية تورط أكثر من 40 لاعباً في فضيحة المراهنات التي هزت الكرة الإيطالية، وتضمنت حتى الآن لاعب وسط يوفنتوس نيكولو فاجيولي، وجناح أستون فيلا نيكولو زانيولو، ولاعب وسط نيوكاسل ساندرو تونالي والذين تم مصادرة هواتفهم وأجهزتهم اللوحية.

ولم يعرف بعد حجم تورط هؤلاء اللاعبين الثلاثة في المراهنات التي تصل عقوبتها، إن ثبت أنها مراهنة على مباريات كرة القدم، إلى حرمان من اللعب 3 سنوات وفي كل مكان بالعالم.

ويدعي زانيولو وتونالي مراهناتهما على البوكر والروليت فقط على منصات غير قانونية دون أن يعرفا أنها غير قانونية.

ووصف مدرب منتخب إيطاليا الجديد لوشيانو سباليتي الغارة على لاعبيه بـ«الصدمة»، وقال قبيل مواجهة إنجلترا اليوم على ملعب ويمبلي ضمن تصفيات يورو 2026: «كانت صدمة للفريق لأن معظم عناصر الشرطة كادوا يدخلون غرفة الملابس. الجميع شعر بالمفاجأة والجميع شعر بالانزعاج، بعض اللاعبين نجح في معانقة زانيولو وتونالي قبل وداعهما، شعر الجميع بالحزن. المراهنات شكل من التحفيز وهو رذيلة. هذه الأمور واردة ونحن ملتزمون بالتحدث مع هؤلاء اللاعبين وسنساعدهم قدر الإمكان لضمان عودتهم إلى اللعب».

وحث سباليتي لاعبيه على تقبل التحدي، وقال: «يجب أن نلعب بلا خوف ولا نهتم بلون قمصان الخصم ولا الأسماء الرنانة التي عليها ولا الملعب».