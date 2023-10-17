شكرا لقرائتكم خبر عن 9 تغييرات في تشكيلة إنجلترا وهندرسون الناجي الوحيد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

سيجري جاريث ساوثجيت مدرب منتخب إنجلترا 9 تغييرات في تشكيلته أمام ايطاليا الثلاثاء، ضمن تصفيات يورو 2026 مقارنة بتلك التي فاز بها على أستراليا ودياً في ملعب ويمبلي.

ووفق التقرير، سيكون الناجي الوحيد من مقصلة التغيير هو جوردان هندرسون لاعب الاتفاق السعودي حالياً، فيما سيعود نجم مانشستر يونايتد المنبوذ هاري ماغواير للفريق رغم الانتقادات التي طالته بسبب ضعف أدائه أمام أوكرانيا، ضمن التصفيات وأمام إسكتلندا ودياً الشهر الماضي.

وسيعود ظهير نيوكاسل كيران تريبييه لتعويض غياب لوك شو وبن شيلويل للإصابة،من المتوقع أيضاً عودة مهاجم مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد رغم معاناته مع فريقه، كما سيعود جوردان بيكفورد لحراسة الشباك، وكيل ووكر وجون ستونز وديكلان رايس وفيل فودن وجود بيلينجهام وهاري كين لحسم التأهل والذي من الممكن تحقيقه بالتعادل فقط.

من جهته، طالب ووكر، ظهير مانشستر سيتي، المشجعين بالتوحد بعد الصفارات التي طالت زميله في المنتخب هندرسون بسبب انتقاله للسعودية وقال:«أنا كنت هنا في المنتخب عندما كان من الصعب القدوم لإنجلترا، عندما تكون في الفندق ولا أحد يتكلم معك لذلك تعد مشاركة اللحظات الجيدة مع هؤلاء اللاعبين رغم عدم فوزنا بلقب يورو 2024 مناسبة سعيدة. لا أعتقد أن المدرب حصل على ما يكفيه من الثناء على جهده، نجاح المنتخب بدأ معه، لأن اللاعبين المخضرمين كانوا تحت قيادة هودجسون قبله. في المؤتمر الصحفي يواجه المدرب أسئلة صعبة وبدلاً من التركيز على الثناء على عمل الفريق نركز على الصفارات وعلى ما لم نحققه. ليس من السهل التأهل لهذه البطولة، ترى هل أعتاد الناس على مجرد تأهلنا ؟ إن لم نتأهل الآن، والله أعلم، لن أستطيع مغادرة منزلي. نحن في طريق التأهل وما زال من الصعب علينا مغادرة المنزل. لا أرى توازناً في هذا، نحن نقدم أداء جيداً وكل مدرب في العالم يتمنى تدريب المنتخب لكن كل ما يهم البعض التقاط السلبيات هنا وهناك».

وأثنى ووكر على حضور المشجعين بقوة خصوصاً في المباريات على الأرض وقال:«أنا لا أقول أن المشجعين لا يدعموننا، لكن ما فعلوه مع جوردان ليس مقبولاً. يمكن لهم أن يكون لهم رأيهم الخاص، لكنه يمثل البلد ويلعب للفريق ونريد أن يسهم بشكل فاعل».