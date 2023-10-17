شكرا لقرائتكم خبر عن شجار بين فرسي نهر يوقف مباراة جولف والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

أوقف زوج من حيوان فرس النهر مباراة جولف في نادي سكوزكوزا للجولف في جنوب إفريقيا، وجذب الشجار العائلي بين الحيوانين الضخمين أنظار اللاعبين، لأنه حدث على ضفة البحيرة المجاورة للحفرة التالية.

ويعد فرس النهر من الحيوانات القاتلة على وجه الأرض وتقتل سنوياً وفق التقارير 500 شخص وتضم أفواهها، بسعة قدمين، أسناناً تعض بقوة 8 آلاف نيوتن تكفي لشطر تمساح إلى نصفين.

ويمكن لفرس النهر أن يركض بسرعة 28 ميلاً في الساعة واستعرض هذان الزوجان أسنانهما وقوتهما أمام لاعبي الجولف المندهشين الذين بقوا على قرب من الحدث.

وتفاعل رواد مواقع التواصل ومن التعليقات:«يجب على هؤلاء اللاعبين الابتعاد....»، و«يجب ألا يعرف اللاعبون سرعة حيوانات فرس النهر»، و«أراهن أنهم لا يبحثون عن كرات مفقودة في هذه البحيرة».

وعادة تكون التماسيح الضيف الأكثر تردداً على ملاعب الجولف ومؤخراً اقتحم تمساح بطول 15 قدماً ملعباً في المكسيك، كما كان تمساح بـ3 أقدام نجم العرض في مباراة جولف بولاية فلوريدا الأمريكية.