شكرا لقرائتكم خبر عن «أسود الرافدين» و«النشامى» يبحثان عن المركز الثالث ببطولة الأردن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

يلتقي، مساء الثلاثاء، في ملعب «عمان الدولي» في العاصمة الأردنية منتخب العراق الأول لكرة القدم مع نظيره الأردني، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع لبطولة الأردن الرباعية الدولية.

ويسعى المنتخبان إلى تحقيق الفوز من أجل تعويض جمهورهما خسارتهما لمباراتيهما السابقتين، حيث خسر منتخب العراق أمام نظيره القطري بركلات الترجيح 5 -6 ،ومنتخب الأردن أمام ضيفه الإيراني 1 -3.

كذلك فإن الفوز في هذه المباراة سيساعد المنتخبين على القفز لمركز أفضل في تسلسل المنتخبات العربية والآسيوية والدولية في ترتيب «فيفا».

المنتخب العراقي سيحاول مدربه، الإسباني خيسوس كاساس منح الفرصة لبعض اللاعبين الذين لم يقم بإشراكهم في المباراة السابقة من أجل الوقوف على مستوياتهم الفنية والبدنية والذهنية، لاسيما أن هذه المباراة قد تكون آخر «بروفة» له قبل اختيار التشكيل النهائي الذي سيمثل «أسود الرافدين» في بطولة أمم آسيا وتصفيات كأس العالم.

وذات المسعى يهدف له المنتخب الأردني ومدربه المغربي حسين عموته، الذي ما زال يعاني من سوء النتائج، لذلك سيحاول التخلص من نحس الخسارات عبر المباراة، حتى يعيد الثقة للاعبيه، وكذلك للجمهور الأردني، الذي بات يخشى كثيراً على مستقبل منتخب بلاده في المهام المقبلة.